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ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром - РИА Новости, 23.11.2023
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17:56 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/khamas-1911416061.html
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром - РИА Новости, 23.11.2023
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром
Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
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ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие продлится четыре дня. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени (17.00 мск). "Перемирие продлится четыре дня, начиная с утра пятницы, и будет сопровождаться прекращением всех военных действий со стороны бригад "Аль-Кассам" и палестинского сопротивления (другие палестинские группировки сектора Газа - ред.), а также со стороны сионистского врага (израильская армия - ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.
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в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром

ХАМАС: "Аль-Кассам" прекратят военные действия против Израиля в пятницу утром

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие продлится четыре дня.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени (17.00 мск).
"Перемирие продлится четыре дня, начиная с утра пятницы, и будет сопровождаться прекращением всех военных действий со стороны бригад "Аль-Кассам" и палестинского сопротивления (другие палестинские группировки сектора Газа - ред.), а также со стороны сионистского врага (израильская армия - ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.
 
В миреКатарИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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