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ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром - РИА Новости, 23.11.2023
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром
Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
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ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие продлится четыре дня. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени (17.00 мск). "Перемирие продлится четыре дня, начиная с утра пятницы, и будет сопровождаться прекращением всех военных действий со стороны бригад "Аль-Кассам" и палестинского сопротивления (другие палестинские группировки сектора Газа - ред.), а также со стороны сионистского врага (израильская армия - ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром
ХАМАС: "Аль-Кассам" прекратят военные действия против Израиля в пятницу утром
ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие продлится четыре дня.
Ранее официальный представитель МИД Катара
Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем
и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени (17.00 мск).
"Перемирие продлится четыре дня, начиная с утра пятницы, и будет сопровождаться прекращением всех военных действий со стороны бригад "Аль-Кассам" и палестинского сопротивления (другие палестинские группировки сектора Газа - ред.), а также со стороны сионистского врага (израильская армия - ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.