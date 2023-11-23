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ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром

ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром - РИА Новости, 23.11.2023

ХАМАС: военные действия против Израиля прекратятся в пятницу утром

Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:56

2023-11-23T17:56

2023-11-23T17:56

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катар

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 23 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "ХАМАС" бригады "Аль-Кассам" заявили, что прекратят военные действия против израильской армии в пятницу утром, перемирие продлится четыре дня. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени (17.00 мск). "Перемирие продлится четыре дня, начиная с утра пятницы, и будет сопровождаться прекращением всех военных действий со стороны бригад "Аль-Кассам" и палестинского сопротивления (другие палестинские группировки сектора Газа - ред.), а также со стороны сионистского врага (израильская армия - ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году