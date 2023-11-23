https://ria.ru/20231123/khaker-1911377590.html
Спецслужбы Турции спасли взломавшего "Железный купол" хакера, пишут СМИ
Спецслужбы Турции спасли взломавшего "Железный купол" хакера, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Спецслужбы Турции спасли взломавшего "Железный купол" хакера, пишут СМИ
Турецкая газета Sabah рассказала о детективной истории в духе фильмов про Джеймса Бонда: турецкое Национальное управление разведки смогло спасти из рук агентов... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:10
2023-11-23T16:10
2023-11-23T21:00
в мире
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моссад
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СТАМБУЛ, 23 ноя — РИА Новости. Турецкая газета Sabah рассказала о детективной истории в духе фильмов про Джеймса Бонда: турецкое Национальное управление разведки смогло спасти из рук агентов "Моссада" палестинского хакера, сумевшего взломать систему ЗРК "Железный купол".По данным газеты, хакер Омар А., которому удалось в 2015-2016 годах на время вывести из строя систему "Железный купол", в 2020-м прибыл в Турцию через Египет. После этого "Моссад" пытался наладить контакт с хакером под предлогом якобы предложения о работе, но тот отказывался. В итоге турецкая разведка предупредила Омара о том, что ему лучше не покидать Турцию.Однако в сентябре 2022 года Омар все же запланировал 15-дневный отпуск в Малайзии. Перед поездкой стамбульское управление разведки загрузило в телефон хакера приложение, способное передать сигнал о его местонахождении даже при выключенном состоянии. Вскоре, как пишет издание, Омара действительно "похитили агенты "Моссада" в Малайзии и увезли на допрос в дом в горах, где его 36 часов подряд допрашивали, как ему удалось взломать "Железный купол".Агенты турецкой разведки узнали о случившемся и связались с малайзийскими коллегами, в результате штурма дома хакер был освобожден. В связи с инцидентом задержаны 11 человек, а хакер возвращен в Турцию, где живет под охраной в безопасном месте, отмечает издание.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, малайзия, египет, джеймс бонд, моссад
В мире, Турция, Малайзия, Египет, Джеймс Бонд, Моссад
Спецслужбы Турции спасли взломавшего "Железный купол" хакера, пишут СМИ
Sabah: разведка Турции спасла взломавшего "Железный купол" палестинского хакера
СТАМБУЛ, 23 ноя — РИА Новости.
Турецкая газета Sabah
рассказала о детективной истории в духе фильмов про Джеймса Бонда: турецкое Национальное управление разведки смогло спасти из рук агентов "Моссада" палестинского хакера, сумевшего взломать систему ЗРК "Железный купол".
По данным газеты, хакер Омар А., которому удалось в 2015-2016 годах на время вывести из строя систему "Железный купол", в 2020-м прибыл в Турцию через Египет. После этого "Моссад" пытался наладить контакт с хакером под предлогом якобы предложения о работе, но тот отказывался. В итоге турецкая разведка предупредила Омара о том, что ему лучше не покидать Турцию.
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Однако в сентябре 2022 года Омар все же запланировал 15-дневный отпуск в Малайзии. Перед поездкой стамбульское управление разведки загрузило в телефон хакера приложение, способное передать сигнал о его местонахождении даже при выключенном состоянии.
Вскоре, как пишет издание, Омара действительно "похитили агенты "Моссада" в Малайзии и увезли на допрос в дом в горах, где его 36 часов подряд допрашивали, как ему удалось взломать "Железный купол".
Агенты турецкой разведки узнали о случившемся и связались с малайзийскими коллегами, в результате штурма дома хакер был освобожден. В связи с инцидентом задержаны 11 человек, а хакер возвращен в Турцию, где живет под охраной в безопасном месте, отмечает издание.
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