https://ria.ru/20231123/katki-1911373701.html

Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой

Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 23.11.2023

Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой

Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:00

2023-11-23T16:00

2023-11-23T16:00

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комплекс городского хозяйства москвы

катки

петр бирюков

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника. "Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.

https://rsport.ria.ru/20231115/vdnkh-1909512333.html

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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, катки, петр бирюков