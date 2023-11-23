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Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 23.11.2023
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16:00 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/katki-1911373701.html
Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой
Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 23.11.2023
Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой
Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
катки
петр бирюков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника. "Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, катки, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Катки, Петр Бирюков

Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПодготовка льда на катке на площади Промышленности возле макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ
Подготовка льда на катке на площади Промышленности возле макета ракеты-носителя Восток на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Подготовка льда на катке на площади Промышленности возле макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника.
"Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыКаткиПетр Бирюков
 
 
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