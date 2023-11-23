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Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой
Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 23.11.2023
Около 160 катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой
Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:00
2023-11-23T16:00
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника. "Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Катки, Петр Бирюков