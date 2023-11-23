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Аналитики предрекли Великобритании "катастрофу уровня жизни" - РИА Новости, 23.11.2023
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16:53 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/katastrofa-1911393395.html
Аналитики предрекли Великобритании "катастрофу уровня жизни"
Аналитики предрекли Великобритании "катастрофу уровня жизни" - РИА Новости, 23.11.2023
Аналитики предрекли Великобритании "катастрофу уровня жизни"
Британцев ожидает "катастрофа уровня жизни", несмотря на объявленный министром финансов Великобритании Джереми Хантом финансовый план на ближайшие полгода,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:53
2023-11-23T16:53
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британцев ожидает "катастрофа уровня жизни", несмотря на объявленный министром финансов Великобритании Джереми Хантом финансовый план на ближайшие полгода, сообщает аналитический центр Resolution Foundation. В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант представил финансовый план правительства на следующие полгода. В нем он объявил о повышении пенсий и соцвыплат малоимущим с апреля 2024 года, о снижении размера обязательных взносов в систему национального страхования, а также о налоговых послаблениях для бизнеса. "Вызовы, стоящие перед Великобританией в 2020-х годах, могут осложнить работу политиков, борющихся с взаимодействиями между экономическим и политическим циклами, которые их испытывают на прочность. Но эти вызовы также значительно усложнили положение домохозяйств: именно так выглядит катастрофа уровня жизни", - говорится в опубликованном организацией докладе. По мнению авторов документа, объявленные меры, предполагающие сокращение налогов на 10 миллиардов фунтов, перекрываются их повышением примерно на 90 миллиардов фунтов со времен парламентских выборов 2019 года. Кроме того, в 2024 году ожидается снижение реального дохода в расчете на одного члена домохозяйства на 1,5%. "Это подводит к новому мрачному рекорду стандартов жизни: этот парламент на пути к тому, чтобы стать первым, при котором реальные располагаемые доходы домохозяйств упадут (на 3,1% с декабря 2019 к январю 2025)", - пишут аналитики, добавляя, что это приведет к обеднению семей в среднем на 1,9 тысячи фунтов. Следующие выборы в британский парламент должны пройти до января 2025 года. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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великобритания, джереми хант, в мире
Великобритания, Джереми Хант, В мире
Аналитики предрекли Великобритании "катастрофу уровня жизни"

Аналитики: Британии грозит катастрофа уровня жизни, несмотря на меры Минфина

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британцев ожидает "катастрофа уровня жизни", несмотря на объявленный министром финансов Великобритании Джереми Хантом финансовый план на ближайшие полгода, сообщает аналитический центр Resolution Foundation.
В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант представил финансовый план правительства на следующие полгода. В нем он объявил о повышении пенсий и соцвыплат малоимущим с апреля 2024 года, о снижении размера обязательных взносов в систему национального страхования, а также о налоговых послаблениях для бизнеса.
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"Вызовы, стоящие перед Великобританией в 2020-х годах, могут осложнить работу политиков, борющихся с взаимодействиями между экономическим и политическим циклами, которые их испытывают на прочность. Но эти вызовы также значительно усложнили положение домохозяйств: именно так выглядит катастрофа уровня жизни", - говорится в опубликованном организацией докладе.
По мнению авторов документа, объявленные меры, предполагающие сокращение налогов на 10 миллиардов фунтов, перекрываются их повышением примерно на 90 миллиардов фунтов со времен парламентских выборов 2019 года.
Кроме того, в 2024 году ожидается снижение реального дохода в расчете на одного члена домохозяйства на 1,5%.
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"Это подводит к новому мрачному рекорду стандартов жизни: этот парламент на пути к тому, чтобы стать первым, при котором реальные располагаемые доходы домохозяйств упадут (на 3,1% с декабря 2019 к январю 2025)", - пишут аналитики, добавляя, что это приведет к обеднению семей в среднем на 1,9 тысячи фунтов.
Следующие выборы в британский парламент должны пройти до января 2025 года.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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