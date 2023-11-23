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В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 23.11.2023
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07:24 23.11.2023 (обновлено: 07:32 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/izrail-1911224925.html
В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 23.11.2023
В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В Ашкелоне звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:24
2023-11-23T07:32
в мире
израиль
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
хамас
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Ашкелоне звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Населенный пункт находится на юге еврейского государства.&quot;Сирены прозвучали в городе Ашкелон и населенных пунктах вблизи сектора Газа&quot;, — говорится в публикации.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.
https://ria.ru/20231123/reydy-1911222500.html
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в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас
В мире, Израиль, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, ХАМАС
В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Армия: в Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия обстрела в Ашкелоне
Последствия обстрела в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия обстрела в Ашкелоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Ашкелоне звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Населенный пункт находится на юге еврейского государства.
«

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и населенных пунктах вблизи сектора Газа", — говорится в публикации.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Дым над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ
06:23
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.
 
В миреИзраильАшкелонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаХАМАС
 
 
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