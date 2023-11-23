https://ria.ru/20231123/izrail-1911224925.html

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 23.11.2023

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В Ашкелоне звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:24

2023-11-23T07:24

2023-11-23T07:32

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Ашкелоне звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Населенный пункт находится на юге еврейского государства."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и населенных пунктах вблизи сектора Газа", — говорится в публикации.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.

https://ria.ru/20231123/reydy-1911222500.html

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в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас