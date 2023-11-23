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Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей - РИА Новости, 23.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:32 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/investitsii-1911461975.html
Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей
Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей - РИА Новости, 23.11.2023
Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа площадью более 270 гектаров, которая сейчас создается в городе Нягань на западе Югры по поручению... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:32
2023-11-23T22:32
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
россия
москва
нягань
ханты-мансийский автономный округ
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа площадью более 270 гектаров, которая сейчас создается в городе Нягань на западе Югры по поручению президента РФ, будет объединять на своей площадке инвесторов из самых разных отраслей, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, открывшая в четверг День округа на выставке-форуме "Россия" в Москве. "Мы говорим именно о западной территории, заинтересованы активизировать и эту часть нашего региона. Мы принимаем самых разнообразных инвесторов. Среди "якорных" – производители мебели. Есть два больших лесоперерабатывающих завода. Один из них выходит на линейку производства мебели", - сказала Комарова. Среди прочих проектов ОЭЗ "Нягань" - дата-центр, мощности по обслуживанию нефтяных и газовых сервисов, заводы стройматериалов, предприятия растениеводства и пищевой промышленности. "Мы рассчитывали на то, что это будет положительный опыт, когда такая глубокая дифференциация направлений экономической деятельности будет сосредоточена на площадке ОЭЗ. И мы не ошиблись", - пояснила Комарова. Губернатор отметила, что в развитии ОЭЗ заинтересован как бизнес, так и федеральный центр, предоставивший "Нягани" значительные преференции. "Для нас эта история полезна во многих отношениях, включая подготовку и наращивание мощности команд, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнула Комарова. В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости она не исключила, что в скором будущем региону может понадобиться еще одна особая экономическая зона, возможно, на востоке округа. "Восточная территория является зоной нефтегазодобычи, там больше динамики", - заметила Комарова. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html
россия
москва
нягань
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
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наталья комарова, россия, москва, нягань, ханты-мансийский автономный округ, выставка-форум "россия"
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Россия, Москва, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Выставка-форум "Россия"
Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей

Губернатор Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа площадью более 270 гектаров, которая сейчас создается в городе Нягань на западе Югры по поручению президента РФ, будет объединять на своей площадке инвесторов из самых разных отраслей, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, открывшая в четверг День округа на выставке-форуме "Россия" в Москве.
"Мы говорим именно о западной территории, заинтересованы активизировать и эту часть нашего региона. Мы принимаем самых разнообразных инвесторов. Среди "якорных" – производители мебели. Есть два больших лесоперерабатывающих завода. Один из них выходит на линейку производства мебели", - сказала Комарова.
Сургут - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
16 ноября, 19:37
Среди прочих проектов ОЭЗ "Нягань" - дата-центр, мощности по обслуживанию нефтяных и газовых сервисов, заводы стройматериалов, предприятия растениеводства и пищевой промышленности.
"Мы рассчитывали на то, что это будет положительный опыт, когда такая глубокая дифференциация направлений экономической деятельности будет сосредоточена на площадке ОЭЗ. И мы не ошиблись", - пояснила Комарова.
Губернатор отметила, что в развитии ОЭЗ заинтересован как бизнес, так и федеральный центр, предоставивший "Нягани" значительные преференции.
"Для нас эта история полезна во многих отношениях, включая подготовку и наращивание мощности команд, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнула Комарова.
В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости она не исключила, что в скором будущем региону может понадобиться еще одна особая экономическая зона, возможно, на востоке округа. "Восточная территория является зоной нефтегазодобычи, там больше динамики", - заметила Комарова.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваРоссияМоскваНяганьХанты-Мансийский автономный округВыставка-форум "Россия"
 
 
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