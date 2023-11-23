https://ria.ru/20231123/investitsii-1911461975.html

Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей

Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей - РИА Новости, 23.11.2023

Комарова: ОЭЗ "Нягань" объединит инвесторов из разных отраслей

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа площадью более 270 гектаров, которая сейчас создается в городе Нягань на западе Югры по поручению... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:32

2023-11-23T22:32

2023-11-23T22:32

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

россия

москва

нягань

ханты-мансийский автономный округ

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа площадью более 270 гектаров, которая сейчас создается в городе Нягань на западе Югры по поручению президента РФ, будет объединять на своей площадке инвесторов из самых разных отраслей, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, открывшая в четверг День округа на выставке-форуме "Россия" в Москве. "Мы говорим именно о западной территории, заинтересованы активизировать и эту часть нашего региона. Мы принимаем самых разнообразных инвесторов. Среди "якорных" – производители мебели. Есть два больших лесоперерабатывающих завода. Один из них выходит на линейку производства мебели", - сказала Комарова. Среди прочих проектов ОЭЗ "Нягань" - дата-центр, мощности по обслуживанию нефтяных и газовых сервисов, заводы стройматериалов, предприятия растениеводства и пищевой промышленности. "Мы рассчитывали на то, что это будет положительный опыт, когда такая глубокая дифференциация направлений экономической деятельности будет сосредоточена на площадке ОЭЗ. И мы не ошиблись", - пояснила Комарова. Губернатор отметила, что в развитии ОЭЗ заинтересован как бизнес, так и федеральный центр, предоставивший "Нягани" значительные преференции. "Для нас эта история полезна во многих отношениях, включая подготовку и наращивание мощности команд, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнула Комарова. В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости она не исключила, что в скором будущем региону может понадобиться еще одна особая экономическая зона, возможно, на востоке округа. "Восточная территория является зоной нефтегазодобычи, там больше динамики", - заметила Комарова. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html

россия

москва

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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