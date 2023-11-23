https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html
Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области
Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области - РИА Новости, 23.11.2023
Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области
Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:11
2023-11-23T15:11
2023-11-23T15:11
общество
смоленская область
сафоново
буча
илья яшин
вооруженные силы рф
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477617_0:248:2961:1914_1920x0_80_0_0_d9409de0be8997149470ac6103a6c1d2.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Яшина* перевели в ИК-3 в городе Сафоново Смоленской области", - сказал адвокат.Бирюков выразил уверенность, что у Яшина* сложатся "нормальные отношения с сокамерниками и руководством исправительного учреждения". Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару. "Последние годы руководство учреждения проводит большую работу по улучшению коммунальных и бытовых условий содержания осужденных", - отмечается на сайте.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231122/inoagent-1911036851.html
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html
смоленская область
сафоново
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84df6b1081a999cb6118ac3a62282a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, смоленская область, сафоново, буча, илья яшин, вооруженные силы рф, иноагенты
Общество, Смоленская область, Сафоново, Буча, Илья Яшин, Вооруженные силы РФ, иноагенты
Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области
Адвокат Бирюков: иноагента Яшина перевели в колонию в Смоленской области
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков.
«
"Яшина* перевели в ИК-3 в городе Сафоново Смоленской области", - сказал адвокат.
В Госдуме призвали ужесточить законодательство в сфере института иноагентов
Бирюков выразил уверенность, что у Яшина* сложатся "нормальные отношения с сокамерниками и руководством исправительного учреждения".
Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
.
Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару.
"Последние годы руководство учреждения проводит большую работу по улучшению коммунальных и бытовых условий содержания осужденных", - отмечается на сайте.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста