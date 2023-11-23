https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html

Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области

Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области - РИА Новости, 23.11.2023

Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области

Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:11

2023-11-23T15:11

2023-11-23T15:11

общество

смоленская область

сафоново

буча

илья яшин

вооруженные силы рф

иноагенты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477617_0:248:2961:1914_1920x0_80_0_0_d9409de0be8997149470ac6103a6c1d2.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Яшина* перевели в ИК-3 в городе Сафоново Смоленской области", - сказал адвокат.Бирюков выразил уверенность, что у Яшина* сложатся "нормальные отношения с сокамерниками и руководством исправительного учреждения". Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару. "Последние годы руководство учреждения проводит большую работу по улучшению коммунальных и бытовых условий содержания осужденных", - отмечается на сайте.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231122/inoagent-1911036851.html

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

смоленская область

сафоново

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, смоленская область, сафоново, буча, илья яшин, вооруженные силы рф, иноагенты