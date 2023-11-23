Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911337188.html
Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст
Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст - РИА Новости, 23.11.2023
Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст
Россия не намерена гнаться за увеличением числа иностранных агентов, чтобы догнать по количеству коллективный Запад, в том числе Америку, заявил журналистам... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:11
2023-11-23T14:11
общество
россия
олег свириденко
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_9d2d1bacb63b9a7a1b687767c2b5f0f3.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия не намерена гнаться за увеличением числа иностранных агентов, чтобы догнать по количеству коллективный Запад, в том числе Америку, заявил журналистам замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "На сегодняшний день у нас в реестре 531 субъект, в Америке - 3033. Разница существенная, она видна. И мы в догонялки с коллективным Западом, в том числе и с Америкой, не будем играть. У нас законодательство четкое определенное. Мы не гребем, как сказал президент Российской Федерации, иноагентов. Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в ныне действующем законе. Есть факты - принимаем решение", - сказал Свириденко. Он пояснил, что в реестре иноагентов сейчас значатся 719 граждан и организаций. Это все те, кто когда-то был признан иностранным агентом. На деле действующих иноагентов - 531, так как более 100 включенных в список организаций были ликвидированы, еще порядка 65 субъектов исключены из реестра по различным причинам. "Более того, у нас реестр не пожизненный для иностранного агента. У нас - около 65 субъектов, вышедших из реестра. Поэтому законодательство - не вечное для иноагентов. Мы в течение года проводим проверку, если видим отсутствие хотя бы одного признака (иноагента - ред.), он выходит из этого статуса. Это не вечный статус", - уточнил замминистра. Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Реестр иноагентов в США действует около 85 лет.
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_100:0:2099:1499_1920x0_80_0_0_56f4791d488a4f1abe21836590a13bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, олег свириденко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Олег Свириденко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст

Замглавы Минюста: Россия не намерена гнаться за числом иностранных агентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Минюста РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия не намерена гнаться за увеличением числа иностранных агентов, чтобы догнать по количеству коллективный Запад, в том числе Америку, заявил журналистам замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
"На сегодняшний день у нас в реестре 531 субъект, в Америке - 3033. Разница существенная, она видна. И мы в догонялки с коллективным Западом, в том числе и с Америкой, не будем играть. У нас законодательство четкое определенное. Мы не гребем, как сказал президент Российской Федерации, иноагентов. Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в ныне действующем законе. Есть факты - принимаем решение", - сказал Свириденко.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста
Вчера, 12:29
Он пояснил, что в реестре иноагентов сейчас значатся 719 граждан и организаций. Это все те, кто когда-то был признан иностранным агентом. На деле действующих иноагентов - 531, так как более 100 включенных в список организаций были ликвидированы, еще порядка 65 субъектов исключены из реестра по различным причинам.
"Более того, у нас реестр не пожизненный для иностранного агента. У нас - около 65 субъектов, вышедших из реестра. Поэтому законодательство - не вечное для иноагентов. Мы в течение года проводим проверку, если видим отсутствие хотя бы одного признака (иноагента - ред.), он выходит из этого статуса. Это не вечный статус", - уточнил замминистра.
Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Реестр иноагентов в США действует около 85 лет.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение
23 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияОлег СвириденкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала