https://ria.ru/20231123/inoagent-1911337188.html

Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст

Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст - РИА Новости, 23.11.2023

Россия не будет гнаться за США по количеству иноагентов, заявил Минюст

Россия не намерена гнаться за увеличением числа иностранных агентов, чтобы догнать по количеству коллективный Запад, в том числе Америку, заявил журналистам... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:11

2023-11-23T14:11

2023-11-23T14:11

общество

россия

олег свириденко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия не намерена гнаться за увеличением числа иностранных агентов, чтобы догнать по количеству коллективный Запад, в том числе Америку, заявил журналистам замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "На сегодняшний день у нас в реестре 531 субъект, в Америке - 3033. Разница существенная, она видна. И мы в догонялки с коллективным Западом, в том числе и с Америкой, не будем играть. У нас законодательство четкое определенное. Мы не гребем, как сказал президент Российской Федерации, иноагентов. Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в ныне действующем законе. Есть факты - принимаем решение", - сказал Свириденко. Он пояснил, что в реестре иноагентов сейчас значатся 719 граждан и организаций. Это все те, кто когда-то был признан иностранным агентом. На деле действующих иноагентов - 531, так как более 100 включенных в список организаций были ликвидированы, еще порядка 65 субъектов исключены из реестра по различным причинам. "Более того, у нас реестр не пожизненный для иностранного агента. У нас - около 65 субъектов, вышедших из реестра. Поэтому законодательство - не вечное для иноагентов. Мы в течение года проводим проверку, если видим отсутствие хотя бы одного признака (иноагента - ред.), он выходит из этого статуса. Это не вечный статус", - уточнил замминистра. Первые иноагенты в России появились в 2013 году. Реестр иноагентов в США действует около 85 лет.

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, олег свириденко, министерство юстиции рф (минюст россии)