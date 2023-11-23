https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста

Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста - РИА Новости, 23.11.2023

Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста

Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:29

общество

россия

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства, они оспаривают только процессуальные моменты, констатировал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. По словам министра, многие решения Минюста о признании иноагентом того или иного человека или организации обжалуется в судах, но в подавляющем большинстве случаев инстанции поддерживают позицию министерства. "У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее, наши решения устояли в последующих инстанциях", - пояснил Чуйченко на конференции "Державинские чтения". "Я хотел бы обратить внимание, что все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов", - пояснил министр. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 719 человек и организаций.

https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты