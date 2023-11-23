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Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста - РИА Новости, 23.11.2023
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12:29 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста - РИА Новости, 23.11.2023
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста
Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:29
2023-11-23T12:29
общество
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства, они оспаривают только процессуальные моменты, констатировал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. По словам министра, многие решения Минюста о признании иноагентом того или иного человека или организации обжалуется в судах, но в подавляющем большинстве случаев инстанции поддерживают позицию министерства. "У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее, наши решения устояли в последующих инстанциях", - пояснил Чуйченко на конференции "Державинские чтения". "Я хотел бы обратить внимание, что все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов", - пояснил министр. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 719 человек и организаций.
https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
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общество, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста

Чуйченко: иноагенты никогда не говорят, что их деятельность неправильно оценили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства, они оспаривают только процессуальные моменты, констатировал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
По словам министра, многие решения Минюста о признании иноагентом того или иного человека или организации обжалуется в судах, но в подавляющем большинстве случаев инстанции поддерживают позицию министерства.
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"У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее, наши решения устояли в последующих инстанциях", - пояснил Чуйченко на конференции "Державинские чтения".
"Я хотел бы обратить внимание, что все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов", - пояснил министр.
Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов числится 719 человек и организаций.
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ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
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