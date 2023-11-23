https://ria.ru/20231123/gospital-1911377307.html

Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе

Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 23.11.2023

Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" в секторе Газа задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:10

2023-11-23T16:10

2023-11-23T16:10

в мире

израиль

хамас

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" в секторе Газа задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как командного пункта палестинского движения ХАМАС. Ранее заведующий одного из отделений больницы "Аш-Шифа" Халид Абу Самра сообщил, что израильские войска задержали главу госпиталя доктора Мухаммеда Абу Сальмию. "Глава больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и доставлен для допроса Службой безопасности Израиля после получения доказательств, что больница "Аш-Шифа" под его непосредственным управлением служила центром командования и управления ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По информации ЦАХАЛ, для поддержания сети туннелей ХАМАС под больницей использовались ресурсы и электричество из больницы. Помимо этого, израильские военные обнаружили на территории госпиталя большое количество оружия. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа сообщило, решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя. Палестинское движение ХАМАС также осудило задержание главы медицинского комплекса. ХАМАС также призвало Международный комитет Красного Креста (МККК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) оказать давление на Израиль, чтобы добиться освобождения медицинских работников.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, израиль, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году