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Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 23.11.2023
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16:10 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gospital-1911377307.html
Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе
Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 23.11.2023
Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" в секторе Газа задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:10
2023-11-23T16:10
в мире
израиль
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" в секторе Газа задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как командного пункта палестинского движения ХАМАС. Ранее заведующий одного из отделений больницы "Аш-Шифа" Халид Абу Самра сообщил, что израильские войска задержали главу госпиталя доктора Мухаммеда Абу Сальмию. "Глава больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и доставлен для допроса Службой безопасности Израиля после получения доказательств, что больница "Аш-Шифа" под его непосредственным управлением служила центром командования и управления ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По информации ЦАХАЛ, для поддержания сети туннелей ХАМАС под больницей использовались ресурсы и электричество из больницы. Помимо этого, израильские военные обнаружили на территории госпиталя большое количество оружия. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа сообщило, решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя. Палестинское движение ХАМАС также осудило задержание главы медицинского комплекса. ХАМАС также призвало Международный комитет Красного Креста (МККК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) оказать давление на Израиль, чтобы добиться освобождения медицинских работников.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, израиль, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе

Армия Израиля заявила о задержании главы госпиталя "Аш-Шифа" в Газе для допроса

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" в секторе Газа задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как командного пункта палестинского движения ХАМАС.
Ранее заведующий одного из отделений больницы "Аш-Шифа" Халид Абу Самра сообщил, что израильские войска задержали главу госпиталя доктора Мухаммеда Абу Сальмию.
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"Глава больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и доставлен для допроса Службой безопасности Израиля после получения доказательств, что больница "Аш-Шифа" под его непосредственным управлением служила центром командования и управления ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
По информации ЦАХАЛ, для поддержания сети туннелей ХАМАС под больницей использовались ресурсы и электричество из больницы. Помимо этого, израильские военные обнаружили на территории госпиталя большое количество оружия.
Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа сообщило, решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя.
Палестинское движение ХАМАС также осудило задержание главы медицинского комплекса. ХАМАС также призвало Международный комитет Красного Креста (МККК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) оказать давление на Израиль, чтобы добиться освобождения медицинских работников.
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В миреИзраильХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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