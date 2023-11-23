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На Ямале 2024 год объявили Годом детства - РИА Новости, 23.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:56 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/god_detstva-1911371051.html
На Ямале 2024 год объявили Годом детства
На Ямале 2024 год объявили Годом детства - РИА Новости, 23.11.2023
На Ямале 2024 год объявили Годом детства
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках презентации Дня Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия" объявил 2024 год Годом детства в регионе,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:56
2023-11-23T15:56
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
детство
дмитрий артюхов
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках презентации Дня Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия" объявил 2024 год Годом детства в регионе, передает корреспондент РИА Новости. "Мы поставили перед собой амбициозную цель. Несмотря на все климатические вызовы, мы должны сделать наш Ямал лучшей территорией для детства. И учитывая, что вчера наш президент (России – ред.) Владимир Путин объявил Год семьи (2024 год – ред.), мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить детству. 2024-й у нас будет Годом детства", - сказал Артюхов на открытии Дня региона. День ЯНАО на ВДНХ стартовал в четверг с мероприятия, посвященного детству. Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Посещение выставки "Россия" и открытый диалог стали финальными событиями путешествия участников проекта "Моя Россия" по городам страны. Поездку организовал Ямал. По информации пресс-службы, школьники за пять дней увидели главные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ребята попросили продлить время в путешествии, чтобы можно было посетить еще больше интересных мест в трех столицах России. Артюхов идею поддержал. Дети рассказали об участии в проектах Ямала в сферах культуры, спорта и образования. Ребята посещают не только главные музеи и достопримечательности трех городов, но и вузы, офисы ведущих компаний такие, как "Яндекс", Сбербанк. Так молодежь может понять, что такое Россия будущего, какие у них есть возможности для самореализации, учебы или будущей работы в стране. Между тем, первая группа волновахских ребят уже вернулась из путешествия. Все участники получили подарочные комплекты, в которые вошли брендированные шапка-ушанка, шарф, кофта, багажная бирка, открытки и стикеры. Все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий взял на себя ЯНАО. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. Еще 170 школьников из подшефного региона отправятся в путешествие 25 ноября.
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96
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), детство, дмитрий артюхов, выставка-форум "россия"
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), детство, Дмитрий Артюхов, Выставка-форум "Россия"

На Ямале 2024 год объявили Годом детства

© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке Россия. День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках презентации Дня Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия" объявил 2024 год Годом детства в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы поставили перед собой амбициозную цель. Несмотря на все климатические вызовы, мы должны сделать наш Ямал лучшей территорией для детства. И учитывая, что вчера наш президент (России – ред.) Владимир Путин объявил Год семьи (2024 год – ред.), мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить детству. 2024-й у нас будет Годом детства", - сказал Артюхов на открытии Дня региона.
День ЯНАО на ВДНХ стартовал в четверг с мероприятия, посвященного детству. Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Посещение выставки "Россия" и открытый диалог стали финальными событиями путешествия участников проекта "Моя Россия" по городам страны. Поездку организовал Ямал.
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По информации пресс-службы, школьники за пять дней увидели главные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ребята попросили продлить время в путешествии, чтобы можно было посетить еще больше интересных мест в трех столицах России. Артюхов идею поддержал. Дети рассказали об участии в проектах Ямала в сферах культуры, спорта и образования.
Ребята посещают не только главные музеи и достопримечательности трех городов, но и вузы, офисы ведущих компаний такие, как "Яндекс", Сбербанк. Так молодежь может понять, что такое Россия будущего, какие у них есть возможности для самореализации, учебы или будущей работы в стране.
Между тем, первая группа волновахских ребят уже вернулась из путешествия. Все участники получили подарочные комплекты, в которые вошли брендированные шапка-ушанка, шарф, кофта, багажная бирка, открытки и стикеры. Все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий взял на себя ЯНАО. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. Еще 170 школьников из подшефного региона отправятся в путешествие 25 ноября.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)детствоДмитрий АртюховВыставка-форум "Россия"
 
 
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