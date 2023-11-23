На Ямале 2024 год объявили Годом детства
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках презентации Дня Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия" объявил 2024 год Годом детства в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы поставили перед собой амбициозную цель. Несмотря на все климатические вызовы, мы должны сделать наш Ямал лучшей территорией для детства. И учитывая, что вчера наш президент (России – ред.) Владимир Путин объявил Год семьи (2024 год – ред.), мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить детству. 2024-й у нас будет Годом детства", - сказал Артюхов на открытии Дня региона.
День ЯНАО на ВДНХ стартовал в четверг с мероприятия, посвященного детству. Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Посещение выставки "Россия" и открытый диалог стали финальными событиями путешествия участников проекта "Моя Россия" по городам страны. Поездку организовал Ямал.
По информации пресс-службы, школьники за пять дней увидели главные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ребята попросили продлить время в путешествии, чтобы можно было посетить еще больше интересных мест в трех столицах России. Артюхов идею поддержал. Дети рассказали об участии в проектах Ямала в сферах культуры, спорта и образования.
Между тем, первая группа волновахских ребят уже вернулась из путешествия. Все участники получили подарочные комплекты, в которые вошли брендированные шапка-ушанка, шарф, кофта, багажная бирка, открытки и стикеры. Все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий взял на себя ЯНАО. Сопровождают школьников их преподаватели, наставники из Содружества вожатых Ямала, активисты студенческих педагогических отрядов РСО. Еще 170 школьников из подшефного региона отправятся в путешествие 25 ноября.