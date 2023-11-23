https://ria.ru/20231123/geroy-1911210233.html

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки дронов ВСУ

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки дронов ВСУ

Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:22

2023-11-23T00:22

2023-11-23T01:46

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского казачьего округа. По данным Черноморского казачьего округа, Никитин был казаком хуторского общества "Невский". Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске. "Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что Никитин посмертно представлен к ордену Мужества. "У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. Заботу о семье павшего героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский", о чем пообещал атаман общества Александр Лисицын, выразив близким соболезнования от кубанского казачества", - добавили в округе.

https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html

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общество, новороссийск, александр лисицын, вмф рф, россия