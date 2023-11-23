https://ria.ru/20231123/gaza-1911276965.html

МИД Индонезии: Россия согласилась с резолюцией саммита ОИС — ЛАГ по Газе

МИД Индонезии: Россия согласилась с резолюцией саммита ОИС — ЛАГ по Газе - РИА Новости, 23.11.2023

МИД Индонезии: Россия согласилась с резолюцией саммита ОИС — ЛАГ по Газе

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, Россия согласилась с резолюцией, принятой в ходе чрезвычайного саммита арабо-исламских государств в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:34

2023-11-23T11:34

2023-11-23T11:34

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, Россия согласилась с резолюцией, принятой в ходе чрезвычайного саммита арабо-исламских государств в Эр-Рияде, особенно в отношении ситуации в секторе Газа. По данным агентства Bernama, решение по этому вопросу было принято после открытых обсуждений проблемы Газы между специальными представителями Организации исламского сотрудничества (ОИС) и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве во вторник. Марсуди также отдельно приветствовала решение России принять визит министров иностранных дел ОИС. "В ходе встречи Лавров согласился с пунктами резолюции саммита ОИС-ЛАГ, который прошел в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 11 ноября", - отметила глава МИД, выступая на пресс-брифинге в Лондоне. По ее словам, в ходе встречи с Лавровым делегация ОИС подчеркнула глобальное признание проблемы Газы и важность справедливой позиции. "Важно принять меры, чтобы можно было остановить насилие, добиться прекращения огня и обеспечить бесперебойную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Поэтому необходима поддержка со стороны различных стран, особенно постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию", - отметила министр. По ее словам, обсуждение также коснулось нападения Израиля на индонезийскую больницу, шагов по реализации принципа "двух государств", а также возможности организации Международной конференции по миру в Палестине. Марсуди подчеркнула, что министры иностранных дел ОИС осудили нападение Израиля на сектор Газа, отвергнув оправдание Израиля "самообороной" как неприемлемое. Ранее сообщалось, министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура они посетили Пекин, Москву и Лондон. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей лавров, лига арабских государств, хамас, ретно марсуди, индонезия