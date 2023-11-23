https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html

Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими

Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими - РИА Новости, 23.11.2023

Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими

Пранкер Сорян выложил в своем Телеграм-канале беседу с Эльвирой Макробородовой, концертным директором иноагента Максима Галкина*, и узнал от нее стоимость... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:19

2023-11-23T15:19

2023-11-23T15:26

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пранкер Сорян выложил в своем Телеграм-канале беседу с Эльвирой Макробородовой, концертным директором иноагента Максима Галкина*, и узнал от нее стоимость выступления артиста на частном концерте. Пранкер представился организатором корпоратива в Турции для одной из крупных российских риелторских компаний. Блогер сказал, что его интересуют предновогодние даты: 19 или 22 декабря."У нас гонорар 100 тысяч евро [около 9,6 миллиона рублей — ред.], перечисление на счет и четыре человека на выезде — два "бизнес" и два "эконом", — сообщила Макробородова. Пранкер попытался поторговаться, но директор Галкина* сказала, что сумма финальная. Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".После начала боевых действий в Израиле Галкин* вместе с семьей переехал на Кипр. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231016/galkin-1903023080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

турция, россия, израиль, максим галкин, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса