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Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими - РИА Новости, 23.11.2023
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Шоубиз
 
15:19 23.11.2023 (обновлено: 15:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html
Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими
Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими - РИА Новости, 23.11.2023
Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими
Пранкер Сорян выложил в своем Телеграм-канале беседу с Эльвирой Макробородовой, концертным директором иноагента Максима Галкина*, и узнал от нее стоимость... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:19
2023-11-23T15:26
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пранкер Сорян выложил в своем Телеграм-канале беседу с Эльвирой Макробородовой, концертным директором иноагента Максима Галкина*, и узнал от нее стоимость выступления артиста на частном концерте. Пранкер представился организатором корпоратива в Турции для одной из крупных российских риелторских компаний. Блогер сказал, что его интересуют предновогодние даты: 19 или 22 декабря.&quot;У нас гонорар 100 тысяч евро [около 9,6 миллиона рублей — ред.], перечисление на счет и четыре человека на выезде — два &quot;бизнес&quot; и два &quot;эконом&quot;, — сообщила Макробородова. Пранкер попытался поторговаться, но директор Галкина* сказала, что сумма финальная. Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".После начала боевых действий в Израиле Галкин* вместе с семьей переехал на Кипр. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Шоубиз, Турция, Россия, Израиль, Максим Галкин, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими

Иноагент Галкин* готов выступить на корпоративе перед русскими за 100 тысяч евро

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пранкер Сорян выложил в своем Телеграм-канале беседу с Эльвирой Макробородовой, концертным директором иноагента Максима Галкина*, и узнал от нее стоимость выступления артиста на частном концерте.
Пранкер представился организатором корпоратива в Турции для одной из крупных российских риелторских компаний. Блогер сказал, что его интересуют предновогодние даты: 19 или 22 декабря.
«

"У нас гонорар 100 тысяч евро [около 9,6 миллиона рублей — ред.], перечисление на счет и четыре человека на выезде — два "бизнес" и два "эконом", — сообщила Макробородова.

Пранкер попытался поторговаться, но директор Галкина* сказала, что сумма финальная.
Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
После начала боевых действий в Израиле Галкин* вместе с семьей переехал на Кипр.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизТурцияРоссияИзраильМаксим ГалкинЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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