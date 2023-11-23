https://ria.ru/20231123/fsb-1911388559.html

В Ингушетии полицейских заподозрили в фальсификации уголовного дела

В Ингушетии полицейских заподозрили в фальсификации уголовного дела - РИА Новости, 23.11.2023

В Ингушетии полицейских заподозрили в фальсификации уголовного дела

Группу сотрудников полиции из ОМВД России по городу Назрань в Ингушетии подозревают в превышении должностных полномочий, во время обысков у них изъято... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:38

2023-11-23T16:38

2023-11-23T22:02

происшествия

россия

назрань

республика ингушетия

фсб

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Группу сотрудников полиции из ОМВД России по городу Назрань в Ингушетии подозревают в превышении должностных полномочий, во время обысков у них изъято сфальсифицированное уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ."Управлением ФСБ РФ по Республике Ингушетия в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности сотрудников отдела МВД России по г. Назрань, связанной с фальсификацией материалов оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате противоправной деятельности полицейских были ущемлены права жителя республики, в отношении которого незаконно возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств" УК РФ."По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты сфальсифицированное уголовное дело, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения, флеш-карты", - уточняет ведомство.По информации регионального СУ СК, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, полицейские подбросили наркотики в автомобиль местного жителя и составили протокол об их изъятии, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.МВД по региону сообщило, что фигурантами дела стали двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. "При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html

https://ria.ru/20231123/fsb-1911318207.html

россия

назрань

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происшествия, россия, назрань, республика ингушетия, фсб, министерство внутренних дел рф (мвд россии)