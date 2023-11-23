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Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера - РИА Новости, 23.11.2023
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось "с целью мести" и для запугивания, сообщил в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:25
2023-11-23T13:25
2023-11-23T16:03
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось "с целью мести" и для запугивания, сообщил в четверг Центр общественных связей ФСБ. "В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских", - сказал он.По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции. Во взрывчатку он добавил большое количество поражающих элементов (шарики и подшипники). Для конспирации украинскому агенту был сделан фальшивый российский паспорт, также кураторы рекомендовали ему сделать силиконовую маску для изменения внешности.В ходе допроса злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года для совершения терактов на территории России."В Харькове прошёл обучение сбору и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года, проживал в Белгороде, потом - в Воронеже", - рассказал задержанный.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Общество, Воронеж, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьков, ФСБ, Министерство обороны Украины
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
ФСБ: украинский агент назвал причину желания убить офицера ВС РФ в Воронеже