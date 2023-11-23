Рейтинг@Mail.ru
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 23.11.2023 (обновлено: 16:03 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/fsb-1911318207.html
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера - РИА Новости, 23.11.2023
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось "с целью мести" и для запугивания, сообщил в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:25
2023-11-23T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
общество
воронеж
вооруженные силы рф
россия
харьков
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911250972_0:869:2048:2021_1920x0_80_0_0_dcfea61dc80d0b8e2849181b71c1c90a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось "с целью мести" и для запугивания, сообщил в четверг Центр общественных связей ФСБ. "В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских", - сказал он.По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции. Во взрывчатку он добавил большое количество поражающих элементов (шарики и подшипники). Для конспирации украинскому агенту был сделан фальшивый российский паспорт, также кураторы рекомендовали ему сделать силиконовую маску для изменения внешности.В ходе допроса злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года для совершения терактов на территории России."В Харькове прошёл обучение сбору и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года, проживал в Белгороде, потом - в Воронеже", - рассказал задержанный.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html
https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html
воронеж
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911250972_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d6c11b3b2a56143e810e1b88eb52882e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, общество, воронеж, вооруженные силы рф, россия, харьков, фсб, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Общество, Воронеж, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьков, ФСБ, Министерство обороны Украины
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера

ФСБ: украинский агент назвал причину желания убить офицера ВС РФ в Воронеже

© ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил
Подозреваемый в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил
© ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось "с целью мести" и для запугивания, сообщил в четверг Центр общественных связей ФСБ.
«
"В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских", - сказал он.
Задержание сотрудниками ФСБ жителя Тюменской области, обвиняемого в госизмене
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб
15 ноября, 12:32
По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции. Во взрывчатку он добавил большое количество поражающих элементов (шарики и подшипники). Для конспирации украинскому агенту был сделан фальшивый российский паспорт, также кураторы рекомендовали ему сделать силиконовую маску для изменения внешности.
В ходе допроса злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года для совершения терактов на территории России.
Харькове прошёл обучение сбору и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года, проживал в Белгороде, потом - в Воронеже", - рассказал задержанный.
Задержанный координатор покушения на Олега Царева - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
15 ноября, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОбществоВоронежВооруженные силы РФРоссияХарьковФСБМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала