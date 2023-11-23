https://ria.ru/20231123/fsb-1911241048.html

Агент спецслужб Украины задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера

Агент спецслужб Украины задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера - РИА Новости, 23.11.2023

Агент спецслужб Украины задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера

Силовики задержали в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:50

2023-11-23T09:50

2023-11-23T12:56

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба ФСБ."Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего", — говорится в релизе.По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его "путем закладки и подрыва взрывного устройства".У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации СВУ по радиоканалу, а также поддельный российский паспорт, используя который он собирался выехать из страны после совершения преступления.Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.Как говорится в пресс-релизе ФСБ, мужчину арестовали, он "дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины".Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудил дело по статье за незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы (часть четвертая статьи 222.1 УК). В ведомстве добавили, что дело собираются переквалифицировать на "приготовление к теракту" (статьи 30 и 205 УК).

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html

https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html

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безопасность, общество, россия, украина, воронеж, вооруженные силы рф, фсб