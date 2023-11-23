Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища
Погранохрана: некоторых прибывших через Россию выдворят из Финляндии
© AFP 2023 / JUSSI NUKARI/LehtikuvaМигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии
Мигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут выдворены из Финляндии с запретом въезда в Шенгенскую зону, сообщает в четверг пограничная охрана Финляндии.
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"Всего на международный погранпереход "Вартиус" в среду, 22 ноября 2023 года, без необходимых условий для въезда прибыли 24 человека. У этих людей не было виз, необходимых для въезда в Шенгенскую зону. Те, кто прибыл в страну, заявили, что они прибыли из Сирии, Ирака, Индии, Марокко и Сомали. Некоторые из лиц не подали прошение о предоставлении убежища. В их случае будут инициированы меры по запрету въезда в страну", - говорится в сообщении.
Как и в предыдущие дни, люди прибыли на велосипедах к государственной границе на пограничном переходе "Вартиус - Люття". Они не согласились вернуться в Россию, несмотря на приказы и уговоры, а российская пограничная служба также не позволила людям вернуться, закрыв за ними барьеры, сообщает финские пограничники.
По прогнозам, ситуация на границе сохранится и в четверг, последний день работы данного КПП, в аналогичном ключе, уточняет финская погранохрана.
Ранее российские СМИ сообщали о задержании полицией десятков иностранных граждан в российском приграничье с Финляндией - в Костомукше, под Лахденпохья, в Сортавале, Светогорске из-за нарушения миграционного законодательства России, которых в порядке упрощенного судопроизводства оштрафовали и запретили въезд в Россию с последующей депортацией. Как сообщала газета IltaSanomat депортация данных граждан проходит в Финляндию, часть этих граждан никогда не намеревалась оказаться в ЕС и Шенгенской зоне, утверждала газета.