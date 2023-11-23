https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html

Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища

Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища - РИА Новости, 23.11.2023

Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища

За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:02

2023-11-23T11:02

2023-11-23T11:11

россия

финляндия

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911262963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca64b7300312e9d0e16d1e0976d174ce.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут выдворены из Финляндии с запретом въезда в Шенгенскую зону, сообщает в четверг пограничная охрана Финляндии. "Всего на международный погранпереход "Вартиус" в среду, 22 ноября 2023 года, без необходимых условий для въезда прибыли 24 человека. У этих людей не было виз, необходимых для въезда в Шенгенскую зону. Те, кто прибыл в страну, заявили, что они прибыли из Сирии, Ирака, Индии, Марокко и Сомали. Некоторые из лиц не подали прошение о предоставлении убежища. В их случае будут инициированы меры по запрету въезда в страну", - говорится в сообщении. Как и в предыдущие дни, люди прибыли на велосипедах к государственной границе на пограничном переходе "Вартиус - Люття". Они не согласились вернуться в Россию, несмотря на приказы и уговоры, а российская пограничная служба также не позволила людям вернуться, закрыв за ними барьеры, сообщает финские пограничники. По прогнозам, ситуация на границе сохранится и в четверг, последний день работы данного КПП, в аналогичном ключе, уточняет финская погранохрана. Ранее российские СМИ сообщали о задержании полицией десятков иностранных граждан в российском приграничье с Финляндией - в Костомукше, под Лахденпохья, в Сортавале, Светогорске из-за нарушения миграционного законодательства России, которых в порядке упрощенного судопроизводства оштрафовали и запретили въезд в Россию с последующей депортацией. Как сообщала газета IltaSanomat депортация данных граждан проходит в Финляндию, часть этих граждан никогда не намеревалась оказаться в ЕС и Шенгенской зоне, утверждала газета.

https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, в мире, евросоюз