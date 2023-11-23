Рейтинг@Mail.ru
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 23.11.2023 (обновлено: 11:11 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища - РИА Новости, 23.11.2023
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища
За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:02
2023-11-23T11:11
россия
финляндия
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911262963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca64b7300312e9d0e16d1e0976d174ce.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут выдворены из Финляндии с запретом въезда в Шенгенскую зону, сообщает в четверг пограничная охрана Финляндии. "Всего на международный погранпереход "Вартиус" в среду, 22 ноября 2023 года, без необходимых условий для въезда прибыли 24 человека. У этих людей не было виз, необходимых для въезда в Шенгенскую зону. Те, кто прибыл в страну, заявили, что они прибыли из Сирии, Ирака, Индии, Марокко и Сомали. Некоторые из лиц не подали прошение о предоставлении убежища. В их случае будут инициированы меры по запрету въезда в страну", - говорится в сообщении. Как и в предыдущие дни, люди прибыли на велосипедах к государственной границе на пограничном переходе "Вартиус - Люття". Они не согласились вернуться в Россию, несмотря на приказы и уговоры, а российская пограничная служба также не позволила людям вернуться, закрыв за ними барьеры, сообщает финские пограничники. По прогнозам, ситуация на границе сохранится и в четверг, последний день работы данного КПП, в аналогичном ключе, уточняет финская погранохрана. Ранее российские СМИ сообщали о задержании полицией десятков иностранных граждан в российском приграничье с Финляндией - в Костомукше, под Лахденпохья, в Сортавале, Светогорске из-за нарушения миграционного законодательства России, которых в порядке упрощенного судопроизводства оштрафовали и запретили въезд в Россию с последующей депортацией. Как сообщала газета IltaSanomat депортация данных граждан проходит в Финляндию, часть этих граждан никогда не намеревалась оказаться в ЕС и Шенгенской зоне, утверждала газета.
https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911262963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b50179eacbec56405585e050126873b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, в мире, евросоюз
Россия, Финляндия, В мире, Евросоюз
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища

Погранохрана: некоторых прибывших через Россию выдворят из Финляндии

© AFP 2023 / JUSSI NUKARI/LehtikuvaМигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии
Мигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / JUSSI NUKARI/Lehtikuva
Мигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. За среду, 22 ноября, из России в Финляндию через пограничный пункт пропуска "Вартиус" прибыли 24 человека, часть из них не подали прошения об убежище и будут выдворены из Финляндии с запретом въезда в Шенгенскую зону, сообщает в четверг пограничная охрана Финляндии.
«
"Всего на международный погранпереход "Вартиус" в среду, 22 ноября 2023 года, без необходимых условий для въезда прибыли 24 человека. У этих людей не было виз, необходимых для въезда в Шенгенскую зону. Те, кто прибыл в страну, заявили, что они прибыли из Сирии, Ирака, Индии, Марокко и Сомали. Некоторые из лиц не подали прошение о предоставлении убежища. В их случае будут инициированы меры по запрету въезда в страну", - говорится в сообщении.
Как и в предыдущие дни, люди прибыли на велосипедах к государственной границе на пограничном переходе "Вартиус - Люття". Они не согласились вернуться в Россию, несмотря на приказы и уговоры, а российская пограничная служба также не позволила людям вернуться, закрыв за ними барьеры, сообщает финские пограничники.
По прогнозам, ситуация на границе сохранится и в четверг, последний день работы данного КПП, в аналогичном ключе, уточняет финская погранохрана.
Ранее российские СМИ сообщали о задержании полицией десятков иностранных граждан в российском приграничье с Финляндией - в Костомукше, под Лахденпохья, в Сортавале, Светогорске из-за нарушения миграционного законодательства России, которых в порядке упрощенного судопроизводства оштрафовали и запретили въезд в Россию с последующей депортацией. Как сообщала газета IltaSanomat депортация данных граждан проходит в Финляндию, часть этих граждан никогда не намеревалась оказаться в ЕС и Шенгенской зоне, утверждала газета.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии
Вчера, 09:51
 
РоссияФинляндияВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала