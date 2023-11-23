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Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации
Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2023
Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, так как она не удалила ролики с недостоверной информацией о действиях... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:20
2023-11-23T18:20
2023-11-23T19:16
google
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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технологии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, так как она не удалила ролики с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения , <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласила решение судья Марина Орлова.Как следует из протокола, составленного Роскомнадзором, речь идет о роликах, в которых содержались фейки о российских войсках, распространялась информация, направленная на дестабилизацию обстановки — например, о мобилизации и применении ядерного оружия.Позже суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google — по части пятой статьи 13.41 КоАП (о повторном нарушении, связанном с неудалением запрещенного контента). Компании грозит третий оборотный штраф в размере десятой части годового дохода.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
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google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, технологии
Google, Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Технологии
Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации
Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки об СВО