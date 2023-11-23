https://ria.ru/20231123/feyki-1911422348.html

Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации

Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2023

Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, так как она не удалила ролики с недостоверной информацией о действиях... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:20

2023-11-23T18:20

2023-11-23T19:16

google

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, так как она не удалила ролики с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения , <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласила решение судья Марина Орлова.Как следует из протокола, составленного Роскомнадзором, речь идет о роликах, в которых содержались фейки о российских войсках, распространялась информация, направленная на дестабилизацию обстановки — например, о мобилизации и применении ядерного оружия.Позже суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google — по части пятой статьи 13.41 КоАП (о повторном нарушении, связанном с неудалением запрещенного контента). Компании грозит третий оборотный штраф в размере десятой части годового дохода.

https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, технологии