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В парламенте Армении высказались о сближении с Европой - РИА Новости, 23.11.2023
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15:07 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/evropa-1911356415.html
В парламенте Армении высказались о сближении с Европой
В парламенте Армении высказались о сближении с Европой - РИА Новости, 23.11.2023
В парламенте Армении высказались о сближении с Европой
Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:07
2023-11-23T15:07
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских настроениях большинства избирателей правящей партии, подчеркнув, что сближение Еревана и Брюсселя должно быть фундаментальным. "Уважаемые дипломаты, я, как парламентарий, хотел бы донести до вас европейские чаяния большинства моих избирателей. Сближение Армении и Европы должно быть последовательным и фундаментальным", - приводит слова Симоняна пресс-служба законодательного органа. В частности, по словам спикера, уже расширилась договорно-правовая база взаимодействия Армении с Европейским союзом, сотрудничество дополнилось новыми векторами, в частности диалогом по вопросам политики и безопасности. Отмечается, что на встрече были затронуты вопросы, связанные с началом диалога между Арменией и ЕС по либерализации визового режима, межпарламентского сотрудничества. Симонян также поблагодарил страны Евросоюза за отправку наблюдателей на границу с Азербайджаном и высоко оценил решение о размещении в Армении миссии ЕС, назвав ее важным шагом к установлению стабильности в регионе.
https://ria.ru/20231002/armeniya-1899965562.html
https://ria.ru/20231123/armeniya-1911318092.html
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в мире, армения, европа, евросоюз
В мире, Армения, Европа, Евросоюз
В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

Спикер парламента Армении: сближение с Европой должно быть фундаментальным

© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении
Заседание парламента Армении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении
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Заседание парламента Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских настроениях большинства избирателей правящей партии, подчеркнув, что сближение Еревана и Брюсселя должно быть фундаментальным.
"Уважаемые дипломаты, я, как парламентарий, хотел бы донести до вас европейские чаяния большинства моих избирателей. Сближение Армении и Европы должно быть последовательным и фундаментальным", - приводит слова Симоняна пресс-служба законодательного органа.
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В частности, по словам спикера, уже расширилась договорно-правовая база взаимодействия Армении с Европейским союзом, сотрудничество дополнилось новыми векторами, в частности диалогом по вопросам политики и безопасности.
Отмечается, что на встрече были затронуты вопросы, связанные с началом диалога между Арменией и ЕС по либерализации визового режима, межпарламентского сотрудничества.
Симонян также поблагодарил страны Евросоюза за отправку наблюдателей на границу с Азербайджаном и высоко оценил решение о размещении в Армении миссии ЕС, назвав ее важным шагом к установлению стабильности в регионе.
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