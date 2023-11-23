https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

Европа готовится к ликвидации

Европа готовится к ликвидации - РИА Новости, 23.11.2023

Европа готовится к ликвидации

Сколько бы ни писали российские публицисты и аналитики, что Европейский союз в своем текущем функциональном и, что самое главное, морально-волевом формате... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

аналитика

европа

евросоюз

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Сколько бы ни писали российские публицисты и аналитики, что Европейский союз в своем текущем функциональном и, что самое главное, морально-волевом формате обречен на развал, все эти выкладки неизменно встречает надменно-насмешливый ответ внутренних западофилов. Основным и, как им кажется, убойным аргументом является то, что про загнивающий Запад мы слышим еще со времен не очень позднего СССР, а воз и ныне там — в смысле, что Европа все еще эталон, мерило и недостижимый идеал.Правда, внутри Старого Света так уже не считают.На днях в Венгрии проходил съезд партии "Фидес", где с трибуны в прямом смысле ураганил национальный лидер Виктор Орбан. Просто перечислим основные постулаты из его обращения к однопартийцам и согражданам.Люди старшего поколения здесь, наверное, испытали сильнейшее дежавю с уроками политинформации, которые проводились в советских учебных и производственных заведениях, но за окном не середина 80-х, а конец первой четверти XXI века. Более того, бунтарские заявления делает лидер страны, которая вошла в состав ЕС ровно 20 лет назад, а 80 процентов ее граждан на референдуме 2003-го проголосовали за вступление в союз.Да, Венгрия не самая большая, не самая богатая и не самая сильная страна Европы. Всего лишь 13-я по численности населения и 18-я по площади, кроме того, венгры — вторые после поляков получатели финансовой помощи.Но в этом-то и вся соль.Можно понять, если бы подобную эскападу устроила одна из богатейших и независимых стран, которая устала тащить на загривке ворох нахлебников и которая спокойно обеспечит свои потребности. Но сам факт того, что в роли возмутителя спокойствия и срывателя покровов выступает откровенно миноритарный игрок европейского политического поля, наглядно показывает, что терять этому самому игроку уже нечего. Ситуация настолько тяжелая, что даже отлучение от брюссельского бюджетного корыта не является фактором, достаточным для сдерживания языка на высокой трибуне.Для полноты композиции сбоку нужно поставить Словакию, где к рычагам управления сенсационно встала команда Роберта Фицо, чьи функционеры показательно выбрасывают из кабинетов флаги ЕС. Сзади весь этот ансамбль подпирают цифры выборов в Германии: там Олаф Шольц умудрился с грохотом провалиться в ключевых землях, установив исторический антирекорд поддержки избирателей.Потуги отрицать физическую реальность — со стороны что брюссельских плутократов, что их фанатов внутри России — все больше походят на попытку спрятать слона под носовым платком.Принципиально важно, что сами западные источники, всевозможные аналитические конторы развал Европейского союза давно рассматривают не как вероятность — просчитывают как гарантированный финал.Британская The Guardian сообщает, что уже не отдельные страны, а вся еврозона сползает в рецессию. Данный процесс в принципе не способен вызвать радость у граждан, особенно если учесть, что в следующем году сползание не остановится, а только ускорится.Канадский некоммерческий фонд McMUN (McGill Model United Nations Assembly) официально проводит конференции, где обсуждается судьба ЕС после 2027-го. Как несложно догадаться, именно этот год заокеанские наблюдатели определяют как конечный в истории существования объединения.Еще в 2019-м Европейский совет по международным отношениям проводил широкие исследования общественного мнения в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии, Словакии, Греции, Чехии и Польше. И уже тогда, задолго до введения санкций против российских энергоресурсов, до всего того, о чем сегодня говорит Виктор Орбан, большинство опрошенных считало распад Евросоюза совершенно неизбежным в перспективе 10-20 лет. Результаты исследования внутри самой Европы были приняты предельно серьезно — настолько, что Еврокомиссия даже заслушала доклад Аяна Кенрса, автора книги "Европа после ЕС", где тот рассматривает шесть наиболее вероятных сценариев крушения.По законам жанра такой текст нужно было бы закончить какой-то проникновенной и хлесткой фразой, но на ум приходит старый анекдот, что Украину не нужно удерживать от ее евроустремлений. Более того, Киеву нужно в этом вопросе помочь, потому что, в какой бы союз украинцы ни вступили, они его с гарантией развалят. С принятием Украины в ряды полноправных членов пока не срослось, а Евросоюз уже готовит простыню, чтобы завернуться и ползти в сторону кладбища.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, европа, евросоюз