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Эстония заявила, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
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23:40 23.11.2023 (обновлено: 23:42 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/estoniya-1911467413.html
Эстония заявила, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией
Эстония заявила, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
Эстония заявила, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией
Эстония не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого, сообщил в РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:40
2023-11-23T23:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Эстония не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого, сообщил в четверг министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "Конечно, мы готовы закрыть пограничные пункты, но мы не собираемся делать это только, чтобы показать свою активность или ради имиджа. Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и, скорее, демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России. Правительство Финляндии решило закрыть в ночь на 24 ноября пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября были закрыты погранпереходы на юго-востоке" Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает то, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи". Руководство страны заявило, что Россия спровоцировала эту ситуацию, пропуская на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, россия, эстония, финляндия
В мире, Россия, Эстония, Финляндия
Эстония заявила, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией

Ляэнеметс: Эстония не спешит закрывать КПП на границе с РФ по примеру Финляндии

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Эстония не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого, сообщил в четверг министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
"Конечно, мы готовы закрыть пограничные пункты, но мы не собираемся делать это только, чтобы показать свою активность или ради имиджа. Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
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Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и, скорее, демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России.
Правительство Финляндии решило закрыть в ночь на 24 ноября пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября были закрыты погранпереходы на юго-востоке" Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает то, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.
Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.
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