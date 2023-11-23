https://ria.ru/20231123/estoniya-1911465337.html

Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России

Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России - РИА Новости, 23.11.2023

Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России

Президент Эстонии Алар Карис в четверг посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и заявил, что страна готова к возможному усилению миграционного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:16

2023-11-23T23:16

2023-11-23T23:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в четверг посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и заявил, что страна готова к возможному усилению миграционного давления из РФ, сообщила канцелярия главы эстонского государства. "Мы видим, что это на самом деле миграционное давление, и я думаю, что это давление только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одной на севере. Так что мы тоже наблюдали за этими событиями. Сегодня я был на нашей границе, говорил с нашими людьми о том, насколько они готовы к усилению давления. И оказалось, что они готовы", - приводит канцелярия слова президента. Ранее в четверг министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Он подчеркнул, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю. Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России. Правительство Финляндии решило закрыть в ночь на 24 ноября пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября были закрыты погранпереходы на юго-востоке" Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает то, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи". Руководство страны заявило, что Россия спровоцировала эту ситуацию, пропуская на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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