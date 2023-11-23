Рейтинг@Mail.ru
Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/estoniya-1911465337.html
Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России
Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России - РИА Новости, 23.11.2023
Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России
Президент Эстонии Алар Карис в четверг посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и заявил, что страна готова к возможному усилению миграционного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:16
2023-11-23T23:16
в мире
россия
эстония
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/17/1508001770_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_3a79ea88a420541d9211499b5ee8df0c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в четверг посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и заявил, что страна готова к возможному усилению миграционного давления из РФ, сообщила канцелярия главы эстонского государства. "Мы видим, что это на самом деле миграционное давление, и я думаю, что это давление только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одной на севере. Так что мы тоже наблюдали за этими событиями. Сегодня я был на нашей границе, говорил с нашими людьми о том, насколько они готовы к усилению давления. И оказалось, что они готовы", - приводит канцелярия слова президента. Ранее в четверг министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Он подчеркнул, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю. Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России. Правительство Финляндии решило закрыть в ночь на 24 ноября пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября были закрыты погранпереходы на юго-востоке" Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает то, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи". Руководство страны заявило, что Россия спровоцировала эту ситуацию, пропуская на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
россия
эстония
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/17/1508001770_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6d4dc857eb4c1a9dca57d6593ee8c398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, финляндия
В мире, Россия, Эстония, Финляндия
Эстония заявила, что готова к усилению миграционного давления из России

Карис: Эстония готова к возможному усилению миграционного давления из России

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в четверг посетил Нарвский погранпункт на границе с Россией и заявил, что страна готова к возможному усилению миграционного давления из РФ, сообщила канцелярия главы эстонского государства.
"Мы видим, что это на самом деле миграционное давление, и я думаю, что это давление только усилится, принимая тот факт, что Финляндия уже закрыла свои границы, за исключением одной на севере. Так что мы тоже наблюдали за этими событиями. Сегодня я был на нашей границе, говорил с нашими людьми о том, насколько они готовы к усилению давления. И оказалось, что они готовы", - приводит канцелярия слова президента.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
Вчера, 08:00
Ранее в четверг министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Он подчеркнул, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю. Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России.
Правительство Финляндии решило закрыть в ночь на 24 ноября пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября были закрыты погранпереходы на юго-востоке" Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает то, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко
18 ноября, 08:00
Руководство страны заявило, что Россия спровоцировала эту ситуацию, пропуская на границу людей, у которых нет надлежащих для пересечения границы документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.
Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября, 08:00
 
В миреРоссияЭстонияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала