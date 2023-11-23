https://ria.ru/20231123/es-1911413433.html

Французский политик призвал к выходу из Евросоюза

Французский политик призвал к выходу из Евросоюза - РИА Новости, 23.11.2023

Французский политик призвал к выходу из Евросоюза

Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:49

2023-11-23T17:49

2023-11-23T17:51

в мире

франция

филипп (король бельгии)

евросоюз

европарламент

патриот

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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости. Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето стран, с целью его подготовки к его расширению "до 35-37 стран-членов", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "ЕС никогда не поменяется изнутри, или же изменится только к худшему. Необходимо избавиться от этого коррумпированного тирана путем "фрекзита" - это единственное решение для свободы и надежды", - написал политик в соцсети X. Филиппо раскритиковал намерение отменить право стран ветировать те или иные законопроекты, а также предложение о создании "европейской федеральной армии" - "оборонного союза, включающего в себя военные подразделения с постоянной возможностью быстрого развёртывания под операционным командованием Союза". "Позор Европарламенту, который проголосовал за доклад Верхофштадта, который нацелен на превращение ЕС в государство и исчезновение Франции и других наций", - написал политик. Пять евродепутатов, включая бывшего бельгийского премьер-министра Ги Верхофштадта, выступили с предложением реформировать основополагающие соглашения Евросоюза, чтобы добиться большей интеграции стран-членов. Среди их предложений: меньшее количество решений будут требовать единогласного одобрения стран-членов, что будет означать больше власти ЕП и наделение его возможностью выдвигать законодательные инициативы. Согласно тексту, предложения о санкциях можно будет одобрить "квалифицированным большинством". Еврокомиссию предлагается превратить в "исполнительный" орган, сокращённый до 15 членов, вместо 27. По словам Верхофштадта, ЕС "не готов к абсолютной необходимости расшириться до 35-37 членов", потому как даже 27 стран "реагируют медленно, будучи парализованными требованием единогласия".

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

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в мире, франция, филипп (король бельгии), евросоюз, европарламент, патриот