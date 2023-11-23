Рейтинг@Mail.ru
Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/es-1911231086.html
Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз
Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз - РИА Новости, 23.11.2023
Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз
Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, что позволило Индии впервые войти в тройку их крупнейших поставщиков РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:53
2023-11-23T08:53
в мире
экономика
индия
саудовская аравия
франция
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, что позволило Индии впервые войти в тройку их крупнейших поставщиков объединению, заняв второе место, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, за девять месяцев этого года ЕС импортировал из Индии 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до 6,1 миллиарда евро против 3,3 миллиарда в прошлом году и 1,2 миллиарда в 2021 году. Такие объемы поставок позволили Индии стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в страны объединения - впереди только Саудовская Аравия, поставившая 11,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 8,7 миллиарда евро. Год назад Индия занимала шестое место, а в 2021 году - седьмое. Основными импортерами индийских нефтепродуктов являются Франция, которая увеличила закупки в 1,6 раза - до 1,37 миллиарда евро, Нидерланды (1,5 раза, до 1,34 миллиарда евро), Италия (в 2,5 раза - до 816 миллионов евро) и Испания (2,3 раза, до 635 миллионов евро) Сильнее всего импорт нарастила Хорватия - в 13 тысяч раз, до 75 миллионов евро, а также Латвия - в 100 раз, до 1,5 миллиона евро. Сильный рост показали Румыния и Германия, увеличившие ввоз нефтепродуктов из Индии в 18 раз, до 554 миллионов евро, и 6,6 раза, до 542 миллионов евро соответственно. Мальта, которая ранее у Индии не приобрела нефтепродукты, в 2023 году купила их на 36,4 миллиона евро. А вот Эстония, наоборот, вовсе отказалась от индийской продукции.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
индия
саудовская аравия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, индия, саудовская аравия, франция, евростат, евросоюз
В мире, Экономика, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Евростат, Евросоюз
Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз

Евростат: Индия заняла второе место среди поставщиков нефтепродуктов ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, что позволило Индии впервые войти в тройку их крупнейших поставщиков объединению, заняв второе место, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, за девять месяцев этого года ЕС импортировал из Индии 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до 6,1 миллиарда евро против 3,3 миллиарда в прошлом году и 1,2 миллиарда в 2021 году.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
Вчера, 08:00
Такие объемы поставок позволили Индии стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в страны объединения - впереди только Саудовская Аравия, поставившая 11,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 8,7 миллиарда евро. Год назад Индия занимала шестое место, а в 2021 году - седьмое.
Основными импортерами индийских нефтепродуктов являются Франция, которая увеличила закупки в 1,6 раза - до 1,37 миллиарда евро, Нидерланды (1,5 раза, до 1,34 миллиарда евро), Италия (в 2,5 раза - до 816 миллионов евро) и Испания (2,3 раза, до 635 миллионов евро)
Сильнее всего импорт нарастила Хорватия - в 13 тысяч раз, до 75 миллионов евро, а также Латвия - в 100 раз, до 1,5 миллиона евро. Сильный рост показали Румыния и Германия, увеличившие ввоз нефтепродуктов из Индии в 18 раз, до 554 миллионов евро, и 6,6 раза, до 542 миллионов евро соответственно.
Мальта, которая ранее у Индии не приобрела нефтепродукты, в 2023 году купила их на 36,4 миллиона евро. А вот Эстония, наоборот, вовсе отказалась от индийской продукции.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября, 08:00
 
В миреЭкономикаИндияСаудовская АравияФранцияЕвростатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала