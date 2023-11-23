https://ria.ru/20231123/es-1911231086.html

Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз

Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз - РИА Новости, 23.11.2023

Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз

Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, что позволило Индии впервые войти в тройку их крупнейших поставщиков РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:53

2023-11-23T08:53

2023-11-23T08:53

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, что позволило Индии впервые войти в тройку их крупнейших поставщиков объединению, заняв второе место, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, за девять месяцев этого года ЕС импортировал из Индии 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до 6,1 миллиарда евро против 3,3 миллиарда в прошлом году и 1,2 миллиарда в 2021 году. Такие объемы поставок позволили Индии стать вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в страны объединения - впереди только Саудовская Аравия, поставившая 11,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 8,7 миллиарда евро. Год назад Индия занимала шестое место, а в 2021 году - седьмое. Основными импортерами индийских нефтепродуктов являются Франция, которая увеличила закупки в 1,6 раза - до 1,37 миллиарда евро, Нидерланды (1,5 раза, до 1,34 миллиарда евро), Италия (в 2,5 раза - до 816 миллионов евро) и Испания (2,3 раза, до 635 миллионов евро) Сильнее всего импорт нарастила Хорватия - в 13 тысяч раз, до 75 миллионов евро, а также Латвия - в 100 раз, до 1,5 миллиона евро. Сильный рост показали Румыния и Германия, увеличившие ввоз нефтепродуктов из Индии в 18 раз, до 554 миллионов евро, и 6,6 раза, до 542 миллионов евро соответственно. Мальта, которая ранее у Индии не приобрела нефтепродукты, в 2023 году купила их на 36,4 миллиона евро. А вот Эстония, наоборот, вовсе отказалась от индийской продукции.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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в мире, экономика, индия, саудовская аравия, франция, евростат, евросоюз