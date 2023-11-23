https://ria.ru/20231123/dtp-1911348189.html
Во Владивостоке женщина на BMW сбила ребенка на переходе
Во Владивостоке женщина на BMW сбила ребенка на переходе - РИА Новости, 23.11.2023
Во Владивостоке женщина на BMW сбила ребенка на переходе
Женщина на BMW сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, сообщает управление МВД РФ по Приморскому... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:34
2023-11-23T14:34
2023-11-23T14:34
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Женщина на BMW сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. Ранее в социальных сетях распространилось видео: женщина, подхватив ребенка под руки, ведет его, как сообщал автор ролика, с проезжей части после аварии, мальчика сбили на BMW. Утверждалось, что ребенка "дотащили" и оставили на обочине, чтобы он не мешал проезду. Видео вызвало резонанс в соцсетях, в адрес автомобилистки "полетели" негативные комментарии, также писали, что ребенка нельзя было перемещать до приезда медиков. По данным полиции, авария произошла в районе остановки "Дальпресс" во Владивостоке. "Установлено, что 35-летняя девушка, управляя <...> BMW X <...> на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги <...> Ребенок получил травмы, с места происшествия его госпитализировали", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в этом году водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение правил ПДД. По факту аварии проводится проверка. Как пояснили РИА Новости в ГИБДД Приморья, после аварии запрещено перемещать только транспортные средства. "В данной ситуации автолюбительница, наоборот, согласно п.2.5 остановила транспортное средство и по п.2.6 ПДД поинтересовалась самочувствием. Убедившись в отсутствии серьезных травм, она помогла ребенку отойти от проезжий части, после вызвали "скорую". А подобные ситуации с точки зрения медицины - это должны решать врачи", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231116/dtp-1909757134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке женщина на BMW сбила ребенка на переходе
Женщина на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости.
Женщина на BMW сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, сообщает управление
МВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилось видео: женщина, подхватив ребенка под руки, ведет его, как сообщал автор ролика, с проезжей части после аварии, мальчика сбили на BMW. Утверждалось, что ребенка "дотащили" и оставили на обочине, чтобы он не мешал проезду. Видео вызвало резонанс в соцсетях, в адрес автомобилистки "полетели" негативные комментарии, также писали, что ребенка нельзя было перемещать до приезда медиков.
По данным полиции, авария произошла в районе остановки "Дальпресс" во Владивостоке.
«
"Установлено, что 35-летняя девушка, управляя <...> BMW X <...> на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги <...> Ребенок получил травмы, с места происшествия его госпитализировали", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в этом году водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение правил ПДД. По факту аварии проводится проверка.
Как пояснили РИА Новости в ГИБДД Приморья, после аварии запрещено перемещать только транспортные средства. "В данной ситуации автолюбительница, наоборот, согласно п.2.5 остановила транспортное средство и по п.2.6 ПДД поинтересовалась самочувствием. Убедившись в отсутствии серьезных травм, она помогла ребенку отойти от проезжий части, после вызвали "скорую". А подобные ситуации с точки зрения медицины - это должны решать врачи", - сообщил собеседник агентства.
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