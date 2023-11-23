https://ria.ru/20231123/dtp-1911226458.html

В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих

В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 23.11.2023

В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих

Лишённый водительских прав мужчина в Томске на своей иномарке сбил дорожных рабочих, один из которых скончался на месте, сообщается на сайте МВД-медиа. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:52

2023-11-23T07:52

2023-11-23T07:52

происшествия

авто

томск

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томская область

угибдд

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя - РИА Новости. Лишённый водительских прав мужчина в Томске на своей иномарке сбил дорожных рабочих, один из которых скончался на месте, сообщается на сайте МВД-медиа. "В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в Томске на улице Елизаровых произошло дорожно-транспортное происшествие. На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, водитель легковой иномарки сбил дорожных рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. "В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции. Испекторы ДПС установили, что за рулём иномарки находился ранее неоднократно судимый, неработающий местный житель, 1986 года рождения. Также выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортным средством. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html

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происшествия, авто, томск, россия, томская область, угибдд