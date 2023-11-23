Рейтинг@Mail.ru
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/dtp-1911226458.html
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 23.11.2023
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих
Лишённый водительских прав мужчина в Томске на своей иномарке сбил дорожных рабочих, один из которых скончался на месте, сообщается на сайте МВД-медиа. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:52
2023-11-23T07:52
происшествия
авто
томск
россия
томская область
угибдд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 ноя - РИА Новости. Лишённый водительских прав мужчина в Томске на своей иномарке сбил дорожных рабочих, один из которых скончался на месте, сообщается на сайте МВД-медиа. "В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в Томске на улице Елизаровых произошло дорожно-транспортное происшествие. На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, водитель легковой иномарки сбил дорожных рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. "В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции. Испекторы ДПС установили, что за рулём иномарки находился ранее неоднократно судимый, неработающий местный житель, 1986 года рождения. Также выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортным средством. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html
томск
россия
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, томск, россия, томская область, угибдд
Происшествия, Авто, Томск, Россия, Томская область, УГИБДД
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих

МВД: в Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих, один скончался

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 ноя - РИА Новости. Лишённый водительских прав мужчина в Томске на своей иномарке сбил дорожных рабочих, один из которых скончался на месте, сообщается на сайте МВД-медиа.
«
"В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в Томске на улице Елизаровых произошло дорожно-транспортное происшествие. На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, водитель легковой иномарки сбил дорожных рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.
"В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Испекторы ДПС установили, что за рулём иномарки находился ранее неоднократно судимый, неработающий местный житель, 1986 года рождения. Также выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортным средством.
Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Место ДТП с лошадью и двумя машинами в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Северной Осетии произошло ДТП с лошадью и двумя машинами, есть погибшие
22 ноября, 17:13
 
ПроисшествияАвтоТомскРоссияТомская областьУГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала