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Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной
Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной - РИА Новости, 23.11.2023
Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной
Российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня, сообщила РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:46
2023-11-23T20:46
2023-11-23T20:46
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Исходим из того, что в настоящее время идет формирование нового аргентинского правительства, которому предстоит на практике реализовать программу решений непростых проблем, стоящих перед этой страной", - отметила Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения аргентинских СМИ о телефонном разговоре избранного президента Аргентины Хавьера Милея с Владимиром Зеленским, в которых со ссылкой на окружение Милея упоминается готовность новых аргентинских властей принять в Буэнос-Айресе многостороннюю встречу "Украина - Латинская Америка". "Рассчитываем, что в ходе такой работы будет оформлен также конкретный план внешнеполитических шагов с учетом роли Аргентины в мировых делах и оценок глобальных и региональных реалий", - добавила официальный представитель МИД РФ. "Со своей стороны неизменно открыты к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня", - заключила Захарова.
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россия, аргентина, мария захарова, в мире
Россия, Аргентина, Мария Захарова, В мире
Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной
Захарова: Россия готова к диалогу с Аргентиной по многосторонним вопросам
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходим из того, что в настоящее время идет формирование нового аргентинского правительства, которому предстоит на практике реализовать программу решений непростых проблем, стоящих перед этой страной", - отметила Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения аргентинских СМИ о телефонном разговоре избранного президента Аргентины Хавьера Милея с Владимиром Зеленским
, в которых со ссылкой на окружение Милея упоминается готовность новых аргентинских властей принять в Буэнос-Айресе многостороннюю встречу "Украина - Латинская Америка".
"Рассчитываем, что в ходе такой работы будет оформлен также конкретный план внешнеполитических шагов с учетом роли Аргентины в мировых делах и оценок глобальных и региональных реалий", - добавила официальный представитель МИД РФ.
"Со своей стороны неизменно открыты к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня", - заключила Захарова.
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