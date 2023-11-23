https://ria.ru/20231123/diagnostika-1911228147.html
В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны
В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны - РИА Новости, 23.11.2023
В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны
Российские ученые вместе с сербскими коллегами разработали устройство для относительно быстрого выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:14
2023-11-23T08:14
2023-11-23T11:58
наука
россия
российский научный фонд
национальный исследовательский университет «миэт»
открытия - риа наука
навигатор абитуриента
университетская наука
москва
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские ученые вместе с сербскими коллегами разработали устройство для относительно быстрого выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Чтобы оценить риск этих недугов, обычно используют анализ крови. Одним из маркеров сердечной недостаточности может служить белок NT-proBNP, который выделяется в больших количествах при сильных напряжениях (растяжениях) в клетках миокарда и активно поступает в кровь. Тест на этот белок уже вошел в клиническую практику, но иногда забор крови на анализ может быть травмирующим для пациента — например, если он находится в палате интенсивной терапии и у него большая кровопотеря. Этот маркер можно определять и при анализе слюны. Но концентрация NT-proBNP в слюне человека в тысячу раз ниже, чем в крови, а значит, для точного измерения его количества нужны высокочувствительные приборы. Ученые из Национального исследовательского университета "МИЭТ" (Москва) и Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах (Сербия) разработали высокочувствительный сенсор на основе графена — материала, состоящего всего из одного слоя атомов углерода. Графен служил проводником — элементом, который по-разному проводит электрический ток в зависимости от того, есть ли в анализируемом растворе (слюне) белок NT-proBNP. Чтобы сделать сенсор более восприимчивым к белку, авторы присоединили к графену соответствующий рецептор — молекулу, которую можно сравнить с рецепторами в языке, способными распознавать вещества, отвечающие за тот или иной вкус. В результате при наличии белка NT-proBNP в графеновом проводнике изменялась концентрация электронов, по которой и можно было отследить маркер сердечной недостаточности. Ученым потребовались только два параметра устройства: проводимость и пороговое напряжение. Проводимость — способность веществ проводить ток — связана с наличием в них носителей заряда. Чем выше концентрация белка, тем больше электронов переносил образец. Пороговое напряжение обратно пропорционально концентрации электронов: если количество заряженных частиц увеличивалось, напряжение падало. Таким образом, если эти параметры измерять синхронно, то достоверность анализа повышается.Исследователи протестировали сенсор на искусственной слюне. По химическому составу она схожа с естественной, но более показательна, поскольку ее свойства легче контролировать. В результате сенсор определил маркер NT-proBNP менее чем за десять минут. Подобные анализы сыворотки крови занимают гораздо больше времени — примерно 45 минут. По мнению авторов работы, в будущем этот тест можно будет применять в отделениях скорой помощи, когда необходимо быстро определить возможные причины ухудшения состояния человека.
https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html
https://ria.ru/20230816/nauka-1890238130.html
https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский научный фонд, национальный исследовательский университет «миэт», открытия - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука, москва
Наука, Россия, Российский научный фонд, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Открытия - РИА Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Москва
В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны
Российские ученые разработали сенсор, выявляющий болезни сердца по анализу слюны
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские ученые вместе с сербскими коллегами разработали устройство для относительно быстрого выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Чтобы оценить риск этих недугов, обычно используют анализ крови. Одним из маркеров сердечной недостаточности может служить белок NT-proBNP, который выделяется в больших количествах при сильных напряжениях (растяжениях) в клетках миокарда и активно поступает в кровь. Тест на этот белок уже вошел в клиническую практику, но иногда забор крови на анализ может быть травмирующим для пациента — например, если он находится в палате интенсивной терапии и у него большая кровопотеря.
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Этот маркер можно определять и при анализе слюны. Но концентрация NT-proBNP в слюне человека в тысячу раз ниже, чем в крови, а значит, для точного измерения его количества нужны высокочувствительные приборы.
Ученые из Национального исследовательского университета "МИЭТ"
(Москва
) и Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах (Сербия
) разработали высокочувствительный сенсор на основе графена — материала, состоящего всего из одного слоя атомов углерода. Графен служил проводником — элементом, который по-разному проводит электрический ток в зависимости от того, есть ли в анализируемом растворе (слюне) белок NT-proBNP. Чтобы сделать сенсор более восприимчивым к белку, авторы присоединили к графену соответствующий рецептор — молекулу, которую можно сравнить с рецепторами в языке, способными распознавать вещества, отвечающие за тот или иной вкус.
В результате при наличии белка NT-proBNP в графеновом проводнике изменялась концентрация электронов, по которой и можно было отследить маркер сердечной недостаточности. Ученым потребовались только два параметра устройства: проводимость и пороговое напряжение. Проводимость — способность веществ проводить ток — связана с наличием в них носителей заряда. Чем выше концентрация белка, тем больше электронов переносил образец. Пороговое напряжение обратно пропорционально концентрации электронов: если количество заряженных частиц увеличивалось, напряжение падало. Таким образом, если эти параметры измерять синхронно, то достоверность анализа повышается.
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Исследователи протестировали сенсор на искусственной слюне. По химическому составу она схожа с естественной, но более показательна, поскольку ее свойства легче контролировать. В результате сенсор определил маркер NT-proBNP менее чем за десять минут. Подобные анализы сыворотки крови занимают гораздо больше времени — примерно 45 минут.
По мнению авторов работы, в будущем этот тест можно будет применять в отделениях скорой помощи, когда необходимо быстро определить возможные причины ухудшения состояния человека.
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