https://ria.ru/20231123/diagnostika-1911228147.html

В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны

В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны - РИА Новости, 23.11.2023

В России научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны

Российские ученые вместе с сербскими коллегами разработали устройство для относительно быстрого выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:14

2023-11-23T08:14

2023-11-23T11:58

наука

россия

российский научный фонд

национальный исследовательский университет «миэт»

открытия - риа наука

навигатор абитуриента

университетская наука

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911281931_0:54:1082:663_1920x0_80_0_0_f31c93703b7d60c8ac451673183e8349.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские ученые вместе с сербскими коллегами разработали устройство для относительно быстрого выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Чтобы оценить риск этих недугов, обычно используют анализ крови. Одним из маркеров сердечной недостаточности может служить белок NT-proBNP, который выделяется в больших количествах при сильных напряжениях (растяжениях) в клетках миокарда и активно поступает в кровь. Тест на этот белок уже вошел в клиническую практику, но иногда забор крови на анализ может быть травмирующим для пациента — например, если он находится в палате интенсивной терапии и у него большая кровопотеря. Этот маркер можно определять и при анализе слюны. Но концентрация NT-proBNP в слюне человека в тысячу раз ниже, чем в крови, а значит, для точного измерения его количества нужны высокочувствительные приборы. Ученые из Национального исследовательского университета "МИЭТ" (Москва) и Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах (Сербия) разработали высокочувствительный сенсор на основе графена — материала, состоящего всего из одного слоя атомов углерода. Графен служил проводником — элементом, который по-разному проводит электрический ток в зависимости от того, есть ли в анализируемом растворе (слюне) белок NT-proBNP. Чтобы сделать сенсор более восприимчивым к белку, авторы присоединили к графену соответствующий рецептор — молекулу, которую можно сравнить с рецепторами в языке, способными распознавать вещества, отвечающие за тот или иной вкус. В результате при наличии белка NT-proBNP в графеновом проводнике изменялась концентрация электронов, по которой и можно было отследить маркер сердечной недостаточности. Ученым потребовались только два параметра устройства: проводимость и пороговое напряжение. Проводимость — способность веществ проводить ток — связана с наличием в них носителей заряда. Чем выше концентрация белка, тем больше электронов переносил образец. Пороговое напряжение обратно пропорционально концентрации электронов: если количество заряженных частиц увеличивалось, напряжение падало. Таким образом, если эти параметры измерять синхронно, то достоверность анализа повышается.Исследователи протестировали сенсор на искусственной слюне. По химическому составу она схожа с естественной, но более показательна, поскольку ее свойства легче контролировать. В результате сенсор определил маркер NT-proBNP менее чем за десять минут. Подобные анализы сыворотки крови занимают гораздо больше времени — примерно 45 минут. По мнению авторов работы, в будущем этот тест можно будет применять в отделениях скорой помощи, когда необходимо быстро определить возможные причины ухудшения состояния человека.

https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html

https://ria.ru/20230816/nauka-1890238130.html

https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российский научный фонд, национальный исследовательский университет «миэт», открытия - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука, москва