https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html
На Украине допустили дефицит европейских товаров из-за Польши
На Украине допустили дефицит европейских товаров из-за Польши - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине допустили дефицит европейских товаров из-за Польши
Ситуация на границе с Польшей из-за блокировки перевозчиками расценивается как критическая, поставки европейских товаров на Украину сократились, что приведет к... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:46
2023-11-23T14:46
2023-11-23T14:46
в мире
украина
польша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Ситуация на границе с Польшей из-за блокировки перевозчиками расценивается как критическая, поставки европейских товаров на Украину сократились, что приведет к их дефициту и росту цен, сообщил агентству РБК-Украина генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко. Замминистра экономики Украины Тарас Качка в понедельник сообщал, что блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике страны. Госпогранслужба Украины в четверг сообщила, что польские перевозчики заблокировали движение грузовых транспортных средств на границе перед пунктом "Медика". "Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - приводит слова Хоменко агентство РБК-Украина. По его словам, такие перебои со снабжением "ни к чему хорошему не приведут". Кроме того, каждый день простоя имеет свою стоимость, в частности оплата труда работников, а существенное похолодание и ряд других факторов привели к еще большим дополнительным затратам, которые в конечном счете повлияют на стоимость продукции, за что придется платить конечному покупателю. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин ранее сообщал, что блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
https://ria.ru/20231123/perevozchiki-1911316665.html
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
украина
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, европа
В мире, Украина, Польша, Европа
На Украине допустили дефицит европейских товаров из-за Польши
На Украине допустили дефицит товаров из Европы из-за блокады на польской границе
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Ситуация на границе с Польшей из-за блокировки перевозчиками расценивается как критическая, поставки европейских товаров на Украину сократились, что приведет к их дефициту и росту цен, сообщил агентству РБК-Украина
генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.
Замминистра экономики Украины Тарас Качка в понедельник сообщал, что блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике страны. Госпогранслужба Украины в четверг сообщила, что польские перевозчики заблокировали движение грузовых транспортных средств на границе перед пунктом "Медика".
Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска возле Украины
"Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы
по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - приводит слова Хоменко агентство РБК-Украина.
По его словам, такие перебои со снабжением "ни к чему хорошему не приведут". Кроме того, каждый день простоя имеет свою стоимость, в частности оплата труда работников, а существенное похолодание и ряд других факторов привели к еще большим дополнительным затратам, которые в конечном счете повлияют на стоимость продукции, за что придется платить конечному покупателю.
Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин ранее сообщал, что блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ