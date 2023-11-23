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Источник сообщил о задержании директора кадетского корпуса в Дагестане
Источник сообщил о задержании директора кадетского корпуса в Дагестане - РИА Новости, 23.11.2023
Источник сообщил о задержании директора кадетского корпуса в Дагестане
Директор Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) Аммай Шахбанов задержан по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:18
2023-11-23T14:18
2023-11-23T15:10
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Директор Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) Аммай Шахбанов задержан по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах республики."В отношении Шахбанова А.Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанова был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.По данным следствия, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 миллиона рублей за обучение детей. Деньги в полном объеме должны были быть зачислены в бюджет Дербента, но он предоставил в городскую администрацию отчет о поступлении всего 340 тысяч рублей, а более 3,8 миллиона рублей присвоил.Также Шахбанов, как считает следствие, фиктивно принял на работу двух человек, а начисленные им с ноября 2022 по август 2023 года более 300 тысяч рублей похитил.Согласно информации на сайте администрации Дербента, Шахбанов служил в Вооруженных силах, в МВД, в ракетных войсках, участвовал в боевых действиях. Был удостоен ведомственного чина "Генерал-майор Кадетского корпуса" (это не воинское или специальное звание), двух медалей "За отвагу" и других государственных наград.
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происшествия, дербент, россия
Происшествия, Дербент, Россия
Источник сообщил о задержании директора кадетского корпуса в Дагестане
Источник: в Дагестане задержали директора кадетского корпуса по делу о хищении
МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Директор Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) Аммай Шахбанов задержан по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах республики.
"В отношении Шахбанова А.Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанова был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.
По данным следствия, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 миллиона рублей за обучение детей. Деньги в полном объеме должны были быть зачислены в бюджет Дербента, но он предоставил в городскую администрацию отчет о поступлении всего 340 тысяч рублей, а более 3,8 миллиона рублей присвоил.
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Также Шахбанов, как считает следствие, фиктивно принял на работу двух человек, а начисленные им с ноября 2022 по август 2023 года более 300 тысяч рублей похитил.
Согласно информации на сайте администрации Дербента, Шахбанов служил в Вооруженных силах, в МВД, в ракетных войсках, участвовал в боевых действиях. Был удостоен ведомственного чина "Генерал-майор Кадетского корпуса" (это не воинское или специальное звание), двух медалей "За отвагу" и других государственных наград.