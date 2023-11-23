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ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год - РИА Новости, 23.11.2023
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год
Количество фейков, распространяемых в дагестанском сегменте интернета, за год выросло более чем в два раза, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:41
2023-11-23T13:41
2023-11-23T13:41
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Количество фейков, распространяемых в дагестанском сегменте интернета, за год выросло более чем в два раза, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики. "Среди регионов, где количество фейков возросло, оказался и Дагестан. Если в 2022 году в республике распространено 16 фейков, то в 2023 - 35", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году в Дагестане больше всего фейков было по теме специальной военной операции и мобилизации. В этом году "вектор сменился в сторону фейков по линии ЧС". Так, наибольшее количество фейков фиксировалось после взрыва, произошедшего в августе возле АЗС на выезде из Махачкалы, который унес жизни более 30 человек. "Фейки были о количестве жертв и пострадавших, о причинах пожара и последующего после взрыва, о том, какова обстановка в медучреждениях после произошедшего. Все фейки отрабатывались в режиме реального времени, также готовилась информация на опережение для предотвращения возможных новых фейков", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Дагестана Ислама Мусаева.
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махачкала, республика дагестан
Махачкала, Республика Дагестан
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год
ЦУР Дагестана: число фейков в республике за год выросло более чем в два раза