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ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год - РИА Новости, 23.11.2023
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13:41 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/dagestan-1911322711.html
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год - РИА Новости, 23.11.2023
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год
Количество фейков, распространяемых в дагестанском сегменте интернета, за год выросло более чем в два раза, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:41
2023-11-23T13:41
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Количество фейков, распространяемых в дагестанском сегменте интернета, за год выросло более чем в два раза, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики. "Среди регионов, где количество фейков возросло, оказался и Дагестан. Если в 2022 году в республике распространено 16 фейков, то в 2023 - 35", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году в Дагестане больше всего фейков было по теме специальной военной операции и мобилизации. В этом году "вектор сменился в сторону фейков по линии ЧС". Так, наибольшее количество фейков фиксировалось после взрыва, произошедшего в августе возле АЗС на выезде из Махачкалы, который унес жизни более 30 человек. "Фейки были о количестве жертв и пострадавших, о причинах пожара и последующего после взрыва, о том, какова обстановка в медучреждениях после произошедшего. Все фейки отрабатывались в режиме реального времени, также готовилась информация на опережение для предотвращения возможных новых фейков", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Дагестана Ислама Мусаева.
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махачкала, республика дагестан
Махачкала, Республика Дагестан
ЦУР Дагестана зафиксировал рост числа фейков в республике в два раза за год

ЦУР Дагестана: число фейков в республике за год выросло более чем в два раза

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМахачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Махачкала, Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Количество фейков, распространяемых в дагестанском сегменте интернета, за год выросло более чем в два раза, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики.
«
"Среди регионов, где количество фейков возросло, оказался и Дагестан. Если в 2022 году в республике распространено 16 фейков, то в 2023 - 35", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году в Дагестане больше всего фейков было по теме специальной военной операции и мобилизации. В этом году "вектор сменился в сторону фейков по линии ЧС". Так, наибольшее количество фейков фиксировалось после взрыва, произошедшего в августе возле АЗС на выезде из Махачкалы, который унес жизни более 30 человек.
"Фейки были о количестве жертв и пострадавших, о причинах пожара и последующего после взрыва, о том, какова обстановка в медучреждениях после произошедшего. Все фейки отрабатывались в режиме реального времени, также готовилась информация на опережение для предотвращения возможных новых фейков", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Дагестана Ислама Мусаева.
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