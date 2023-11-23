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Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма - РИА Новости, 23.11.2023
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20:37 23.11.2023 (обновлено: 21:15 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/crimea-1911449355.html
Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма
Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма - РИА Новости, 23.11.2023
Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма
Правительство РФ распорядилось осуществить передачу 100% акций "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:37
2023-11-23T21:15
россия
крымэнерго
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось осуществить передачу 100% акций "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации."Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Крыму."Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
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россия, крымэнерго, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика
Россия, Крымэнерго, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика
Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма

Акции "Крымэнерго" передадут в собственность Крыма до 12 января 2024 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось осуществить передачу 100% акций "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Крыму.
"Крымэнерго" - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма. Компания поставляет электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляет сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
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РоссияКрымэнергоВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Экономика
 
 
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