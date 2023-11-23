https://ria.ru/20231123/chernyshenko-1911313936.html
Чернышенко оценил перспективы развития ИИ в России
Чернышенко оценил перспективы развития ИИ в России - РИА Новости, 23.11.2023
Чернышенко оценил перспективы развития ИИ в России
Россия к 2030 году должна войти в пятерку стран мира по основным характеристикам искусственного интеллекта (ИИ) и наладить межотраслевое сотрудничество более... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:11
2023-11-23T13:11
2023-11-23T13:11
наука
россия
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технологии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия к 2030 году должна войти в пятерку стран мира по основным характеристикам искусственного интеллекта (ИИ) и наладить межотраслевое сотрудничество более чем с 30 дружественными государствами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках международной конференции AI Journey - 2023. "К 2030 году мы планируем наладить полноценное межотраслевое сотрудничество более чем с 30 дружественными государствами. Мы ожидаем, что к этому времени Россия войдет в топ-5 стран мира по основным метрикам ИИ и благодаря применению новых технологий увеличит свой ВВП на 6%", - сообщил Чернышенко. Он отметил, что одна из задач бизнеса в рамках реализации нацстратегии ИИ заключается в том, чтобы выходить на зарубежные рынки: СНГ, в страны БРИКС и "другие дружественные государства". По его словам, к концу десятилетия в РФ будет подготовлено дополнительно 70 тысяч специалистов в области ИИ, а также в 5 раз увеличится объем рынка таких решений. Вице-премьер добавил, что сейчас средний уровень использования нейросети в приоритетных отраслях составляет почти треть - 31,5%. Лидирующими сферами стали финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и здравоохранения. В свою очередь, по сравнению с 2021 годом средний уровень использования ИИ в стране вырос в 1,5 раза.
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россия, дмитрий чернышенко, технологии
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии
Чернышенко оценил перспективы развития ИИ в России
Чернышенко: РФ к 2030 г должна быть в топ-5 стран по основным характеристикам ИИ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия к 2030 году должна войти в пятерку стран мира по основным характеристикам искусственного интеллекта (ИИ) и наладить межотраслевое сотрудничество более чем с 30 дружественными государствами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках международной конференции AI Journey - 2023.
"К 2030 году мы планируем наладить полноценное межотраслевое сотрудничество более чем с 30 дружественными государствами. Мы ожидаем, что к этому времени Россия войдет в топ-5 стран мира по основным метрикам ИИ и благодаря применению новых технологий увеличит свой ВВП на 6%", - сообщил Чернышенко.
Он отметил, что одна из задач бизнеса в рамках реализации нацстратегии ИИ заключается в том, чтобы выходить на зарубежные рынки: СНГ
, в страны БРИКС
и "другие дружественные государства".
По его словам, к концу десятилетия в РФ будет подготовлено дополнительно 70 тысяч специалистов в области ИИ, а также в 5 раз увеличится объем рынка таких решений.
Вице-премьер добавил, что сейчас средний уровень использования нейросети в приоритетных отраслях составляет почти треть - 31,5%. Лидирующими сферами стали финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и здравоохранения. В свою очередь, по сравнению с 2021 годом средний уровень использования ИИ в стране вырос в 1,5 раза.
Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко