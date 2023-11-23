https://ria.ru/20231123/bespilotniki-1911412913.html
Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО
Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО - РИА Новости, 23.11.2023
Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:48
2023-11-23T17:48
2023-11-23T19:24
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по наращиванию выпуска БПЛА для нужд специальной военной операции, политик отметил, что на площадке созданы хорошие условия для испытаний техники и обучения операторов."Мы сегодня, не в первый раз, естественно, обсудим вопросы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, которые требуются нашим вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Этим задачам государство действительно уделяет особое внимание", - сказал Медведев в ходе совещания. Он отметил, что перед началом совещания участники ознакомились с работой Федерального центра беспилотных авиационных систем, созданного на базе парка "Руднево"."Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологические беспилотные авиационные системы, здесь созданы хорошие условия для испытаний новых беспилотников и обучения операторов", - подчеркнул Медведев.Он также заявил, что беспилотные авиационные системы стали особо востребованы с начала специальной военной операции и что этого не ожидали. "Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени действительно используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО
Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по наращиванию выпуска БПЛА для нужд специальной военной операции, политик отметил, что на площадке созданы хорошие условия для испытаний техники и обучения операторов.
"Мы сегодня, не в первый раз, естественно, обсудим вопросы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, которые требуются нашим вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Этим задачам государство действительно уделяет особое внимание", - сказал Медведев в ходе совещания. Он отметил, что перед началом совещания участники ознакомились с работой Федерального центра беспилотных авиационных систем, созданного на базе парка "Руднево".
"Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологические беспилотные авиационные системы, здесь созданы хорошие условия для испытаний новых беспилотников и обучения операторов", - подчеркнул Медведев.
Он также заявил, что беспилотные авиационные системы стали особо востребованы с начала специальной военной операции и что этого не ожидали. "Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени действительно используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки", - сказал Медведев.
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