https://ria.ru/20231123/bespilotniki-1911412913.html

Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО

Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО - РИА Новости, 23.11.2023

Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:48

2023-11-23T17:48

2023-11-23T19:24

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

технологии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по наращиванию выпуска БПЛА для нужд специальной военной операции, политик отметил, что на площадке созданы хорошие условия для испытаний техники и обучения операторов."Мы сегодня, не в первый раз, естественно, обсудим вопросы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, которые требуются нашим вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Этим задачам государство действительно уделяет особое внимание", - сказал Медведев в ходе совещания. Он отметил, что перед началом совещания участники ознакомились с работой Федерального центра беспилотных авиационных систем, созданного на базе парка "Руднево"."Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологические беспилотные авиационные системы, здесь созданы хорошие условия для испытаний новых беспилотников и обучения операторов", - подчеркнул Медведев.Он также заявил, что беспилотные авиационные системы стали особо востребованы с начала специальной военной операции и что этого не ожидали. "Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени действительно используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, москва, ситуация в днр и лнр