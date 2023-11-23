Рейтинг@Mail.ru
С пляжей Барселоны исчезает песок - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:59 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/barselona-1911148136.html
С пляжей Барселоны исчезает песок
С пляжей Барселоны исчезает песок - РИА Новости, 23.11.2023
С пляжей Барселоны исчезает песок
За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T02:59
2023-11-23T02:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
барселона (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134028/58/1340285876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6fd9224caf87e2c135a683a08f4d1c5.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.По ее словам, шторм, вызванный ураганом "Кьяран", который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла. "Нам нужен песок", — заявила Хименес.Она ответила, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года.Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году.
https://ria.ru/20231121/strany-1910655788.html
барселона (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134028/58/1340285876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95d44afea1454f91d0345271a7e76510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, барселона (город), ассоциация туроператоров россии (атор), испания
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Барселона (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Испания
С пляжей Барселоны исчезает песок

СМИ: за последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкГородской пляж в Барселоне
Городской пляж в Барселоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.
По ее словам, шторм, вызванный ураганом "Кьяран", который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла. "Нам нужен песок", — заявила Хименес.
Она ответила, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года.
Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Названы самые посещаемые страны мира
21 ноября, 02:04
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБарселона (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Испания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала