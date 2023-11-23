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С пляжей Барселоны исчезает песок

С пляжей Барселоны исчезает песок - РИА Новости, 23.11.2023

С пляжей Барселоны исчезает песок

За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T02:59

2023-11-23T02:59

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.По ее словам, шторм, вызванный ураганом "Кьяран", который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла. "Нам нужен песок", — заявила Хименес.Она ответила, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года.Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году.

https://ria.ru/20231121/strany-1910655788.html

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