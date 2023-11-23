https://ria.ru/20231123/avariya-1911466117.html

В Новочеркасске произошла авария на крупном водоводе

В Новочеркасске произошла авария на крупном водоводе - РИА Новости, 23.11.2023

В Новочеркасске произошла авария на крупном водоводе

Авария произошла на водоводе, питающем Промышленный район Новочеркасска Ростовской области, организован подвоз воды для работы котельных, сообщил глава... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:27

2023-11-23T23:27

2023-11-23T23:29

происшествия

ростовская область

новочеркасск

юрий лысенко (адвокат)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Авария произошла на водоводе, питающем Промышленный район Новочеркасска Ростовской области, организован подвоз воды для работы котельных, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. "На водоводе 1000 миллиметров, питающем Промышленный район, произошла крупная авария. Сейчас подача воды временно отключена. Чтобы котельные района работали без перебоев, туда подвозят воду, при необходимости будет организован и подвоз воды для горожан", - написал он в Telegram. Глава горадминистрации добавил, что специалисты компании "Экотехнологии" работают над устранением порыва. По предварительным оценкам подача воды в Промышленный район возобновится в пятницу днём.

https://radiosputnik.ru/20231123/elektrichestvo-1911424692.html

ростовская область

новочеркасск

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происшествия, ростовская область, новочеркасск, юрий лысенко (адвокат)