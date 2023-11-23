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В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла - РИА Новости, 23.11.2023
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
Один ребенок погиб, второй госпитализирован в критическом состоянии в результате наезда автомобиля в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:17
2023-11-23T23:17
2023-11-23T23:17
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Один ребенок погиб, второй госпитализирован в критическом состоянии в результате наезда автомобиля в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По данным ведомства, в четверг около 21.00 мск на проспекте Гамидова в Махачкале Hyundai под управлением 21-летнего местного жителя сбил двух пешеходов – девочек 9-10 лет, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. "В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение. Состояние ребенка оценивается как критическое", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна погибла, вторую госпитализировали