https://ria.ru/20231123/avariya-1911463844.html

На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка

На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка - РИА Новости, 23.11.2023

На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка

Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:54

2023-11-23T22:54

2023-11-23T22:54

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. "На СВХ, в районе Окружного проезда, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

https://ria.ru/20231113/avariya-1909231493.html

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происшествия, москва, авто