https://ria.ru/20231123/avariya-1911463844.html
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка - РИА Новости, 23.11.2023
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка
Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:54
2023-11-23T22:54
2023-11-23T22:54
происшествия
москва
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23826/12/238261295_0:92:2766:1648_1920x0_80_0_0_151da1c952bd2610be8e679e5e07fa86.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. "На СВХ, в районе Окружного проезда, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
https://ria.ru/20231113/avariya-1909231493.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23826/12/238261295_224:0:2543:1739_1920x0_80_0_0_4327478482ff89b05e19a62b066014d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка
На СВХ в Москве загорелась легковушка, движение затруднено