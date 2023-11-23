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На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка - РИА Новости, 23.11.2023
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22:54 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/avariya-1911463844.html
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка - РИА Новости, 23.11.2023
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка
Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:54
2023-11-23T22:54
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. "На СВХ, в районе Окружного проезда, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На хорде на востоке Москвы загорелась легковушка

На СВХ в Москве загорелась легковушка, движение затруднено

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПожарные в Москве
Пожарные в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пожарные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) на востоке Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"На СВХ, в районе Окружного проезда, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
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