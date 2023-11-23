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В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие - РИА Новости, 23.11.2023
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:38
2023-11-23T19:38
2023-11-23T19:42
происшествия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. По данным ведомства, ДТП произошло около 15.40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". "В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли 4 человека, 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, авто
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
В Карелии столкнулись грузовик и автобусы, погибли два человека, двое пострадали