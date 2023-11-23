Рейтинг@Mail.ru
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 23.11.2023 (обновлено: 19:42 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/avariya-1911441101.html
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие - РИА Новости, 23.11.2023
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:38
2023-11-23T19:42
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911441314_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_645fee40332394a4fa53dd94e15be603.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. По данным ведомства, ДТП произошло около 15.40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". "В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли 4 человека, 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911441314_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ef117f87e783259a627517f38d717d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие

В Карелии столкнулись грузовик и автобусы, погибли два человека, двое пострадали

© Фото : Полиция Карелии/TelegramМесто ДТП, где столкнулись фура и два микроавтобуса на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии
Место ДТП, где столкнулись фура и два микроавтобуса на трассе Кола в Сегежском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Полиция Карелии/Telegram
Место ДТП, где столкнулись фура и два микроавтобуса на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 15.40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола".
«
"В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли 4 человека, 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала