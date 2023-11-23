https://ria.ru/20231123/avariya-1911441101.html

В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие

В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие - РИА Новости, 23.11.2023

В Карелии столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие

Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:38

2023-11-23T19:38

2023-11-23T19:42

происшествия

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. По данным ведомства, ДТП произошло около 15.40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". "В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли 4 человека, 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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происшествия, авто