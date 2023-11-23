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Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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01:25 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/avariya-1911212793.html
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ
В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T01:25
2023-11-23T01:25
в мире
сша
ниагарский водопад
взрыв на мосту между сша и канадой
канада
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник. “Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”, - говорится в публикации. При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить.Между тем, очевидцы предполагаемого взрыва рассказывают, что устроивший его автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека. Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.
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сша
ниагарский водопад
канада
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в мире, сша, ниагарский водопад, взрыв на мосту между сша и канадой, канада
В мире, США, Ниагарский водопад, Взрыв на мосту между США и Канадой, Канада
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ

CBS News: в США рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат аварии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкМост через реку Ниагара со стороны Государственного парка Ниагарского водопада в штате Нью Йорк, США
Мост через реку Ниагара со стороны Государственного парка Ниагарского водопада в штате Нью Йорк, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Мост через реку Ниагара со стороны Государственного парка Ниагарского водопада в штате Нью Йорк, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.
“Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”, - говорится в публикации. При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить.
Между тем, очевидцы предполагаемого взрыва рассказывают, что устроивший его автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.
Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека.
Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 23:43
 
В миреСШАНиагарский водопадВзрыв на мосту между США и КанадойКанада
 
 
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