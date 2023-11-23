https://ria.ru/20231123/avariya-1911212793.html

Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ

Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ

В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T01:25

2023-11-23T01:25

2023-11-23T01:25

в мире

сша

ниагарский водопад

взрыв на мосту между сша и канадой

канада

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник. “Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”, - говорится в публикации. При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить.Между тем, очевидцы предполагаемого взрыва рассказывают, что устроивший его автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека. Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.

https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html

сша

ниагарский водопад

канада

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