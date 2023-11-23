https://ria.ru/20231123/avariya-1911212793.html
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ
В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T01:25
2023-11-23T01:25
2023-11-23T01:25
в мире
сша
ниагарский водопад
взрыв на мосту между сша и канадой
канада
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник. “Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”, - говорится в публикации. При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить.Между тем, очевидцы предполагаемого взрыва рассказывают, что устроивший его автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека. Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.
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в мире, сша, ниагарский водопад, взрыв на мосту между сша и канадой, канада
В мире, США, Ниагарский водопад, Взрыв на мосту между США и Канадой, Канада
Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии, пишут СМИ
CBS News: в США рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат аварии
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. В администрации США рассматривают взрыв на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.
“Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”, - говорится в публикации. При этом подчеркивается, что детали случившегося еще предстоит установить.
Между тем, очевидцы предполагаемого взрыва рассказывают, что устроивший его автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.
Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом
, где, по предварительным данным, погибли два человека.
Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой