https://ria.ru/20231123/armeniya-1911318092.html
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 23.11.2023
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:25
2023-11-23T13:25
2023-11-23T13:30
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян."В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывод из страны российской военной базы.
https://ria.ru/20231116/odkb-1909791084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Армения, ОДКБ, В мире, МИД Армении, Россия, Гюмри
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
МИД Армении: вопросов о выводе российской базы и выходе из ОДКБ нет в повестке