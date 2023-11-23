https://ria.ru/20231123/armeniya-1911318092.html

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 23.11.2023

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня

В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:25

2023-11-23T13:25

2023-11-23T13:30

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян."В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывод из страны российской военной базы.

https://ria.ru/20231116/odkb-1909791084.html

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Кирилл Волков

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