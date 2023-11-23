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МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 23.11.2023
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13:25 23.11.2023 (обновлено: 13:30 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/armeniya-1911318092.html
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 23.11.2023
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:25
2023-11-23T13:30
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян."В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывод из страны российской военной базы.
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Армения, ОДКБ, В мире, МИД Армении, Россия, Гюмри
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня

МИД Армении: вопросов о выводе российской базы и выходе из ОДКБ нет в повестке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.
"В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывод из страны российской военной базы.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Начальник штаба ОДКБ сообщил о предложениях Еревану в 2022 году
16 ноября, 12:00
 
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