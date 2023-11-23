https://ria.ru/20231123/argentina-1911219347.html
В Аргентине не собираются разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией
В Аргентине не собираются разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией - РИА Новости, 23.11.2023
В Аргентине не собираются разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией
Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией, сообщила будущий глава аргентинского МИД Диана Мондино в интервью телеканалу TN. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:28
2023-11-23T05:28
2023-11-23T05:28
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией, сообщила будущий глава аргентинского МИД Диана Мондино в интервью телеканалу TN. "Говорят, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. Это вещи, которые не имеют смысла и логики... Нет ни разрыва, ни изменения отношений... Не может быть и разрыва (дипломатических отношений) с Россией. Должна быть экстремально серьезная ситуация, чтобы был отозван посол", - сказала она. В свою очередь избранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил телеканалу, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран. Журналист телеканала спросил у Милея, намерен ли он "помириться с Китаем и Россией"." А когда я с ними ссорился?", - ответил Милей. "Я указал, чьим союзником являюсь. Я являюсь союзником США, Израиля и Запада. И кроме того, я указал, что не буду продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей. При этом предприниматели имеют полную свободу торговать с кем хотят", - добавил он.
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в мире, китай, аргентина, бразилия, хавьер милей, россия
В мире, Китай, Аргентина, Бразилия, Хавьер Милей, Россия
В Аргентине не собираются разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией
МИД: Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией