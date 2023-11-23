https://ria.ru/20231123/arest-1911435021.html

В Москве арестовали мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях

В Москве арестовали мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях - РИА Новости, 23.11.2023

В Москве арестовали мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях

Тимирязевский суд Москвы арестовал двух мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:10

2023-11-23T19:10

2023-11-23T19:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал двух мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным следствия, вечером 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры". Уточнялось, что один из подростков был избит палкой. "Герасименко А.И. и Бабаджанову Д.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Против мужчин 1964 и 1987 годов рождения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. "С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчин, обвиняемых в хулиганстве. Вину они не признали, в судебном заседании возражали против избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20231120/arest-1910612246.html

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910445361.html

москва

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происшествия, москва