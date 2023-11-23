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Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали - РИА Новости, 23.11.2023
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17:41 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html
Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали
Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали - РИА Новости, 23.11.2023
Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали
Суд арестовал мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, до января 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:41
2023-11-23T17:41
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, до января 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на переходе. Позднее пресс-служба ГСУ СК по области сообщила, что незадолго до задержания мужчина напал на женщину и ребенка. По данным следствия, днем 8 ноября мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник службы судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину. В отношении мужчины было заведено дело о покушении на убийство двух человек и применении насилия в отношении представителя власти. "По ходатайству следствия судом мужчина арестован до 08.01.2024 года", - говорится в сообщении. Также уточняется, что на допросе мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Следователями и криминалистами были проведены осмотры, обыски, допросы, а также назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20231116/napadenie-1909869444.html
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люберцы
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали

Напавшего с мачете на женщину и ребенка в Люберцах мужчину арестовали до 2024 г

© Кадр видео очевидцаЗадержание мужчины с мачете в Люберцах
Задержание мужчины с мачете в Люберцах
© Кадр видео очевидца
Задержание мужчины с мачете в Люберцах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, до января 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на переходе. Позднее пресс-служба ГСУ СК по области сообщила, что незадолго до задержания мужчина напал на женщину и ребенка.
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По данным следствия, днем 8 ноября мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник службы судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину. В отношении мужчины было заведено дело о покушении на убийство двух человек и применении насилия в отношении представителя власти.
"По ходатайству следствия судом мужчина арестован до 08.01.2024 года", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что на допросе мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Следователями и криминалистами были проведены осмотры, обыски, допросы, а также назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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