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В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата - РИА Новости, 23.11.2023
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10:50 23.11.2023 (обновлено: 11:17 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/arest-1911257208.html
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата
Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:50
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происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Его задержали по уголовному делу о "прохождении обучения для осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ).По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек разведал обстановку около военкомата на улице Дмитрия Ульянова для "совершения общественно опасных деяний".А с апреля прошлого года он, как заявляет ГСУСК, изучал "способы совершения террористической деятельности", штудировал идеологию запрещенных в России организаций, способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и другие подобные вещи."Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата

В Москве арестовали мужчину, планировавшего мастерить коктейли Молотова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Его задержали по уголовному делу о "прохождении обучения для осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ).
По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек разведал обстановку около военкомата на улице Дмитрия Ульянова для "совершения общественно опасных деяний".
А с апреля прошлого года он, как заявляет ГСУСК, изучал "способы совершения террористической деятельности", штудировал идеологию запрещенных в России организаций, способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и другие подобные вещи.
"Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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