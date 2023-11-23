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В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата
Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:50
2023-11-23T10:50
2023-11-23T11:17
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Его задержали по уголовному делу о "прохождении обучения для осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ).По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек разведал обстановку около военкомата на улице Дмитрия Ульянова для "совершения общественно опасных деяний".А с апреля прошлого года он, как заявляет ГСУСК, изучал "способы совершения террористической деятельности", штудировал идеологию запрещенных в России организаций, способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и другие подобные вещи."Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата
В Москве арестовали мужчину, планировавшего мастерить коктейли Молотова
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию, сообщается в Telegram-канале столичного главка
СК России.
Его задержали по уголовному делу о "прохождении обучения для осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ).
По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек разведал обстановку около военкомата на улице Дмитрия Ульянова для "совершения общественно опасных деяний".
А с апреля прошлого года он, как заявляет ГСУСК, изучал "способы совершения террористической деятельности", штудировал идеологию запрещенных в России организаций, способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и другие подобные вещи.
"Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
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