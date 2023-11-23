https://ria.ru/20231123/arest-1911257208.html

В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата

В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата - РИА Новости, 23.11.2023

В Москве пресекли общественно опасные деяния у военкомата

Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:50

2023-11-23T10:50

2023-11-23T11:17

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Молодой человек арестован в Москве за планирование "общественно опасных деяний" у военкомата: по оперативным данным, готовился мастерить коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Его задержали по уголовному делу о "прохождении обучения для осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ).По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек разведал обстановку около военкомата на улице Дмитрия Ульянова для "совершения общественно опасных деяний".А с апреля прошлого года он, как заявляет ГСУСК, изучал "способы совершения террористической деятельности", штудировал идеологию запрещенных в России организаций, способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и другие подобные вещи."Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия