https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html

Суд в Москве начал процедуру банкротства экс-банкира Промсвязьбанка

Суд в Москве начал процедуру банкротства экс-банкира Промсвязьбанка - РИА Новости, 23.11.2023

Суд в Москве начал процедуру банкротства экс-банкира Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении одного из экс-бенефициаров РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:34

2023-11-23T18:34

2023-11-23T18:34

москва

алексей ананьев

промсвязьбанк

настюша

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

экономика

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении одного из экс-бенефициаров и бывшего председателя совета директоров банка Алексея Ананьева, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд включил в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Финансовым управляющим утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков в России, до 2017 года, когда Банк России приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша". В деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества. В октябре суд оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Ананьева-старшего, поданное ООО "ЮрКонсалтГрупп". Заявитель просил включить в реестр требований кредиторов около 52 тысяч долларов. Задолженность была подтверждена решением Хамовнического суда, но впоследствии это решение отменила вышестоящая инстанция. Заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп" поступило в арбитражный суд 24 октября прошлого года. Известно, что долг перед этой компанией возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры" на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов. Позже коллегия адвокатов уступила права требования "ЮрКонсалтГрупп". Заявление ПСБ, основного кредитора Ананьева, поступило в суд 1 ноября 2022 года и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. В четверг суд признал его обоснованным. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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москва, алексей ананьев, промсвязьбанк, настюша, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, экономика