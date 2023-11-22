https://ria.ru/20231122/zhertvy-1910989374.html
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек - РИА Новости, 22.11.2023
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек
Число жертв землетрясения, которое произошло на Филиппинах 17 ноября, достигло 11 человек, еще 730 местных жителей получили травмы, сообщил в среду сайт газеты... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:31
2023-11-22T10:31
2023-11-22T10:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число жертв землетрясения, которое произошло на Филиппинах 17 ноября, достигло 11 человек, еще 730 местных жителей получили травмы, сообщил в среду сайт газеты Inquirer со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По его данным, 41 пострадавших до сих пор находятся в больницах. В то же время, как сообщил национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC), землетрясение затронуло в целом 16 293 человека. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 17 ноября в 30 километрах к юго-западу от острова Сарангани в провинции Западный Давао. Его очаг залегал на глубине 10 километров, как сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). Изначально магнитуда землетрясения была определена на уровне 7,2 по шкале Рихтера.
https://ria.ru/20231122/zemletryasenie-1910966206.html
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в мире, филиппины, землетрясение
В мире, Филиппины, Землетрясение
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек
Inquirer: при землетрясении на Филиппинах погибли 11 человек, 730 пострадали
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Число жертв землетрясения, которое произошло на Филиппинах 17 ноября, достигло 11 человек, еще 730 местных жителей получили травмы, сообщил в среду сайт газеты Inquirer
со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По его данным, 41 пострадавших до сих пор находятся в больницах. В то же время, как сообщил национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC), землетрясение затронуло в целом 16 293 человека.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 17 ноября в 30 километрах к юго-западу от острова Сарангани в провинции Западный Давао. Его очаг залегал на глубине 10 километров, как сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).
Изначально магнитуда землетрясения была определена на уровне 7,2 по шкале Рихтера.
У берегов Вануату зафиксировали землетрясение