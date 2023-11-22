Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:29 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zhenschina-1911020719.html
В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша
В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша - РИА Новости, 22.11.2023
В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша
Врачи перинатального центра Республиканский клинической больницы (РКБ) Татарстана помогли молодой женщине с пороком сердца и двумя неудачными беременностями... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:29
2023-11-22T12:29
хорошие новости
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900968187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbfd1d4022623cc1733ecbce5b614d87.jpg
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Врачи перинатального центра Республиканский клинической больницы (РКБ) Татарстана помогли молодой женщине с пороком сердца и двумя неудачными беременностями выносить и родить здорового малыша, сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Нигина Нигматулина. "С Ксюшей мы познакомились, когда ей было 16 лет. Она очень рано потеряла маму, и в 16 лет у нее случилась беременность, которая закончилась очень трагически - отслойкой плаценты, родился мертвый ребенок", - рассказала Нигматулина журналистам. Она отметила, что Ксюша родилась с пороком сердца, в три года перенесла тяжелую операцию и постоянно наблюдалась у кардиологов. Во время второй беременности, в 17 лет, когда девушка пришла на плановый осмотр, УЗИ показало огромный тромб в сердце, который в любой момент мог оторваться и вызвать мгновенную смерть. Врачи перинатального центра и Детской республиканской клинической больницы Татарстана на консилиуме пришли к решению провести операцию на сердце, сохранив и жизнь мамы, и беременность. В тот же вечер ее прооперировали кардиохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра. Чтобы не потерять юную маму и ребенка, врачи пошли на сложную и рискованную операцию. Спасти беременность можно было только, не подключая аппарат искусственного кровообращения, у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд. В операционной находились несколько бригад врачей - кардиохирурги, которые проводили операцию на сердце, акушеры-гинекологи, контролировавшие ход беременности, и две бригады реаниматологов - кардиореаниматологи и акушерские реаниматологи. "Операция прошла успешно, девочке сохранили сердце, удалили тромб и сохранили беременность. Послеоперационный период шел достаточно удовлетворительно. Но, к сожалению, все перенесенные проблемы не позволили сохранить беременность, через два месяца ребенок внутриутробно погиб, пришлось проводить операцию кесарева сечения", - сказала Нигматулина. Так, по ее словам, в 17 лет у Ксюши было две неудачных беременности и очень сильное желание жить и дать жизнь другому человеку. Врачи договорились с ней спланировать и проконтролировать следующую беременность. С самых первых дней этой беременности будущая мама находилась на постоянной связи с врачами, а с 23-й недели - непосредственно в перинатальном центре. В 37 недель на свет появился абсолютно доношенный мальчик весом почти 2900 граммов. Сейчас 20-летняя мама с сыном готовятся к выписке. Для врачей перинатального центра она стала "дочерью полка", теперь они дружат семьями и называют Ксюшу не иначе, как "наша девочка". "Некоторые мамочки идут на материнство через огромные риски для жизни. Иногда у нас получается эта сказка, свершается чудо", - отметила замглавврача РКБ.
https://ria.ru/20230517/rody-1872382415.html
https://ria.ru/20210315/spasenie-1601196201.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900968187_459:126:3021:2048_1920x0_80_0_0_11790e893fa683ac2d3b417b01e3564b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша

Женщина с врожденным пороком сердца родила здорового ребенка в Татарстане

© iStock.com / hallohuahuaМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / hallohuahua
Мама с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Врачи перинатального центра Республиканский клинической больницы (РКБ) Татарстана помогли молодой женщине с пороком сердца и двумя неудачными беременностями выносить и родить здорового малыша, сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Нигина Нигматулина.
"С Ксюшей мы познакомились, когда ей было 16 лет. Она очень рано потеряла маму, и в 16 лет у нее случилась беременность, которая закончилась очень трагически - отслойкой плаценты, родился мертвый ребенок", - рассказала Нигматулина журналистам.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Врачи в Новосибирске помогли родить женщине с опаснейшим пороком сердца
17 мая, 13:55
Она отметила, что Ксюша родилась с пороком сердца, в три года перенесла тяжелую операцию и постоянно наблюдалась у кардиологов. Во время второй беременности, в 17 лет, когда девушка пришла на плановый осмотр, УЗИ показало огромный тромб в сердце, который в любой момент мог оторваться и вызвать мгновенную смерть. Врачи перинатального центра и Детской республиканской клинической больницы Татарстана на консилиуме пришли к решению провести операцию на сердце, сохранив и жизнь мамы, и беременность. В тот же вечер ее прооперировали кардиохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра.
Чтобы не потерять юную маму и ребенка, врачи пошли на сложную и рискованную операцию. Спасти беременность можно было только, не подключая аппарат искусственного кровообращения, у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд. В операционной находились несколько бригад врачей - кардиохирурги, которые проводили операцию на сердце, акушеры-гинекологи, контролировавшие ход беременности, и две бригады реаниматологов - кардиореаниматологи и акушерские реаниматологи.
"Операция прошла успешно, девочке сохранили сердце, удалили тромб и сохранили беременность. Послеоперационный период шел достаточно удовлетворительно. Но, к сожалению, все перенесенные проблемы не позволили сохранить беременность, через два месяца ребенок внутриутробно погиб, пришлось проводить операцию кесарева сечения", - сказала Нигматулина.
Кардиохирурги Центра Мешалкина во время хирургическую коррекцию редкого врожденного дефекта сердечно-сосудистой системы новорожденному - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Новосибирские хирурги спасли младенца с редким пороком сердца
15 марта 2021, 08:39
Так, по ее словам, в 17 лет у Ксюши было две неудачных беременности и очень сильное желание жить и дать жизнь другому человеку. Врачи договорились с ней спланировать и проконтролировать следующую беременность. С самых первых дней этой беременности будущая мама находилась на постоянной связи с врачами, а с 23-й недели - непосредственно в перинатальном центре. В 37 недель на свет появился абсолютно доношенный мальчик весом почти 2900 граммов. Сейчас 20-летняя мама с сыном готовятся к выписке. Для врачей перинатального центра она стала "дочерью полка", теперь они дружат семьями и называют Ксюшу не иначе, как "наша девочка".
"Некоторые мамочки идут на материнство через огромные риски для жизни. Иногда у нас получается эта сказка, свершается чудо", - отметила замглавврача РКБ.
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала