https://ria.ru/20231122/zhenschina-1911020719.html

В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша

В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша - РИА Новости, 22.11.2023

В Татарстане врачи помогли женщине с пороком сердца родить здорового малыша

Врачи перинатального центра Республиканский клинической больницы (РКБ) Татарстана помогли молодой женщине с пороком сердца и двумя неудачными беременностями... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:29

2023-11-22T12:29

2023-11-22T12:29

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Врачи перинатального центра Республиканский клинической больницы (РКБ) Татарстана помогли молодой женщине с пороком сердца и двумя неудачными беременностями выносить и родить здорового малыша, сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Нигина Нигматулина. "С Ксюшей мы познакомились, когда ей было 16 лет. Она очень рано потеряла маму, и в 16 лет у нее случилась беременность, которая закончилась очень трагически - отслойкой плаценты, родился мертвый ребенок", - рассказала Нигматулина журналистам. Она отметила, что Ксюша родилась с пороком сердца, в три года перенесла тяжелую операцию и постоянно наблюдалась у кардиологов. Во время второй беременности, в 17 лет, когда девушка пришла на плановый осмотр, УЗИ показало огромный тромб в сердце, который в любой момент мог оторваться и вызвать мгновенную смерть. Врачи перинатального центра и Детской республиканской клинической больницы Татарстана на консилиуме пришли к решению провести операцию на сердце, сохранив и жизнь мамы, и беременность. В тот же вечер ее прооперировали кардиохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра. Чтобы не потерять юную маму и ребенка, врачи пошли на сложную и рискованную операцию. Спасти беременность можно было только, не подключая аппарат искусственного кровообращения, у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд. В операционной находились несколько бригад врачей - кардиохирурги, которые проводили операцию на сердце, акушеры-гинекологи, контролировавшие ход беременности, и две бригады реаниматологов - кардиореаниматологи и акушерские реаниматологи. "Операция прошла успешно, девочке сохранили сердце, удалили тромб и сохранили беременность. Послеоперационный период шел достаточно удовлетворительно. Но, к сожалению, все перенесенные проблемы не позволили сохранить беременность, через два месяца ребенок внутриутробно погиб, пришлось проводить операцию кесарева сечения", - сказала Нигматулина. Так, по ее словам, в 17 лет у Ксюши было две неудачных беременности и очень сильное желание жить и дать жизнь другому человеку. Врачи договорились с ней спланировать и проконтролировать следующую беременность. С самых первых дней этой беременности будущая мама находилась на постоянной связи с врачами, а с 23-й недели - непосредственно в перинатальном центре. В 37 недель на свет появился абсолютно доношенный мальчик весом почти 2900 граммов. Сейчас 20-летняя мама с сыном готовятся к выписке. Для врачей перинатального центра она стала "дочерью полка", теперь они дружат семьями и называют Ксюшу не иначе, как "наша девочка". "Некоторые мамочки идут на материнство через огромные риски для жизни. Иногда у нас получается эта сказка, свершается чудо", - отметила замглавврача РКБ.

https://ria.ru/20230517/rody-1872382415.html

https://ria.ru/20210315/spasenie-1601196201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)