https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html

Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость

Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 22.11.2023

Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость

Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:06

2023-11-22T10:06

2023-11-22T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

валерий залужный

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что военным не следует заниматься политикой. "Так почему же актеры вмешиваются в политику?" — поинтересовался один из читателей. "Зеленский боится конкуренции", — поддержал другой."Если США скажут Зеленскому уйти, он освободит свое место", — отметил третий. "Другой президент не допустил бы нынешнего конфликта", — поделился мнением еще один пользователь. "Он все больше намекает на возможность государственного переворота на Украине", — заключили читатели. В последнее время украинские и западные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910973982.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный