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Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 22.11.2023 (обновлено: 10:22 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html
Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость
Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 22.11.2023
Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость
Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:06
2023-11-22T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что военным не следует заниматься политикой. "Так почему же актеры вмешиваются в политику?" — поинтересовался один из читателей. "Зеленский боится конкуренции", — поддержал другой."Если США скажут Зеленскому уйти, он освободит свое место", — отметил третий. "Другой президент не допустил бы нынешнего конфликта", — поделился мнением еще один пользователь. "Он все больше намекает на возможность государственного переворота на Украине", — заключили читатели. В последнее время украинские и западные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910973982.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный

Ультиматум Зеленского привел китайцев в ярость

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что военным не следует заниматься политикой.
"Так почему же актеры вмешиваются в политику?" — поинтересовался один из читателей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Зеленский боится конкуренции", — поддержал другой.
"Если США скажут Зеленскому уйти, он освободит свое место", — отметил третий.
"Другой президент не допустил бы нынешнего конфликта", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он все больше намекает на возможность государственного переворота на Украине", — заключили читатели.
В последнее время украинские и западные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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